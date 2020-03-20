【本港樓市】觀塘安達臣道住宅地招標，作港人第二個首置先導項目

《經濟通通訊社２０日專訊》政府於今日（２０日）公開招標出售觀塘安達臣道一幅私人住

宅用地，以落實第二個港人首次置業先導項目，截標日期為今年５月１５日。



＊涉及不少於一千伙首置＊



根據賣地條款，發展商在該幅用地上興建的所有住宅單位的實用面積須介乎２３－４６平方

米（約２５０－５００平方呎），當中２０％須為開放式單位、２５％須為一房單位，而餘下

５５％須為兩房單位。在發展商就項目取得佔用許可證後，政府會從所有住宅單位中隨機選定不

少於１０００個單位作「首置」單位，其中包括２００個開放式單位、２５０個一房單位及

５５０個兩房單位。發展商須以市價八折出售政府選定的「首置」單位，出售對象的資格由政府

規定。

發言人表示，經參考馬頭圍道「首置」先導項目的經驗，「首置」申請人應符合的條件包括

：為居港滿七年的香港居民、從未在香港擁有住宅物業、收入介乎居者有其屋計劃（居屋）白表

申請人的入息限額及該限額加三成，以及資產不超過居屋白表申請人的資產限額加三成。政府會

在發展商出售「首置」單位前參考當時居屋的相關限額訂定詳細的申請資格。



＊擬測試由發展商興建出售「首置」單位的安排＊



「首置」單位設有轉讓限制。業主在買入「首置」單位的首五年內不可出售或出租單位。在

首五年過後，業主須向政府繳付補價，才可在公開市場出售或出租其單位。有關轉讓限制與馬頭

圍道「首置」先導項目的規定相同。

發言人稱，政府希望透過招標出售安達臣道用地，測試由發展商興建及出售「首置」單位的

安排。政府會參考有關經驗檢視「首置」先導項目的未來路向。（ｃｌ）

