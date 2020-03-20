【港元匯率】港匯高見７﹒７５８２，創逾三年新高

《經濟通通訊社２０日專訊》港美息差擴大，支持港元走高。據《彭博》報價系統，港匯於

今早１１時３９分，高報７﹒７５８２兌１美元，為２０１７年２月以來最高水平，並較昨日收

市價上漲約０﹒０４％。港元最新報７﹒７５８４，仍升０﹒０３％。

與樓按相關的一個月港元拆息連升六天，今日報１﹒８３４６４厘，續創逾五周新高，與同

期美元Ｌｉｂｏｒ息差略為擴闊至１０６個基點。三個月拆息亦升至１﹒７２０３６厘，較同期

美元Ｌｉｂｏｒ高約６０個基點。（ｃｌ）

