  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/03/2020 11:48

【港元匯率】港匯高見７﹒７５８２，創逾三年新高

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港美息差擴大，支持港元走高。據《彭博》報價系統，港匯於
今早１１時３９分，高報７﹒７５８２兌１美元，為２０１７年２月以來最高水平，並較昨日收
市價上漲約０﹒０４％。港元最新報７﹒７５８４，仍升０﹒０３％。
　　與樓按相關的一個月港元拆息連升六天，今日報１﹒８３４６４厘，續創逾五周新高，與同
期美元Ｌｉｂｏｒ息差略為擴闊至１０６個基點。三個月拆息亦升至１﹒７２０３６厘，較同期
美元Ｌｉｂｏｒ高約６０個基點。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道19/03/2020
【大熊來了】港股曾挫逾千點 成交1910億
FOCUS19/03/2020
【FOCUS】全球資產泥沙俱下搶美元 侵侵「中國病毒」藏殺機
生財有道19/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊320元值博率高
生財有道19/03/2020
【大熊來了】港股跌幅擴大至1000點 道期挫逾800點
生財有道18/03/2020
【大熊來了】美股三大指數期貨再度熔斷 港股收瀉971點
生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】一番屋開售防疫用品套裝

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金