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即市新聞

20/03/2020 16:41

【新冠肺炎】澳門２月入境旅客按年大跌９６％，首兩月減少５７％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》澳門統計暨普查局資料顯示，在新型冠狀病毒肺炎疫情持續影
響下，今年２月份入境旅客較去年同月大幅減少９５﹒６％至１５﹒６４萬人次，當中不過夜旅
客（８﹒１萬人次）及留宿旅客（７﹒５萬人次）按年下跌９６％及９５％。

＊中港台旅客跌幅均達九成＊

　　此外，由於入境旅客中佔比最大的中國內地旅客之留宿比例增加至５４﹒９％，在澳門的逗
留時間亦加長，令整體旅客平均逗留時間上升１﹒８日至２﹒８日，留宿旅客平均逗留時間由去
年同月的２﹒１日明顯增加至５﹒４日，不過夜旅客則由０﹒２日減少至０﹒１日。
　　大部分國家╱地區２月份的來澳旅客均錄得超過九成同比跌幅。中國內地旅客顯著減少
９７﹒２％至７﹒２萬人次，當中個人遊旅客（５８２２人次）跌幅更達９９﹒６％，來自大灣
區珠三角九市的旅客（２﹒４萬人次）下跌９７﹒６％。香港（６﹒２萬人次）及台灣地區旅客
（５９６７人次）減幅分別為９０﹒５％及９２﹒８％。另外，美國（１２６２人次）及加拿大
旅客（８８０人次）的跌幅亦在八成以上。

＊首兩個月留宿旅客平均逗留時間增加＊

　　今年首兩個月的入境旅客共３００﹒７萬人次，同比減少５６﹒９％，不過夜旅客
（１６１﹒２萬人次）及留宿旅客（１３９﹒５萬人次）分別下跌５７﹒８％及５５﹒７％。旅
客平均逗留１﹒３日，較２０１９年同期增加０﹒２日；留宿旅客的平均逗留時間（２﹒５日）
增加０﹒４日，不過夜旅客（０﹒２日）則維持不變。
　　按國家╱地區統計，中國內地（２２０﹒４萬人次）、香港（５３﹒９萬人次）及台灣地區
旅客（７﹒６萬人次）分別減少５６﹒５％、５４﹒８％及５４﹒９％。來自美國（１﹒３萬人
次）、澳洲（７６３７人次）及加拿大旅客（５８０５人次）均錄得跌幅。（ｃｌ）

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