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即市新聞

20/03/2020 12:14

【大熊來了】港交所今日及下周一加恒指期貨合約按金，升幅逾一成

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新冠肺炎疫情肆虐對環球金融市場影響持續，美國、英國、歐
洲等５大央行周四聯手救市釋放流動性，外圍市場大幅波動，本港市場亦未能倖免，恆指於上周
急跌２１００點後，本周仍未喘定，昨日更曾低見２１１３９點，創２０１６年中以來低位。
　　因應市場波動，港交所（００３８８）繼上周五（１３日）宣布上調期貨合約按金後，期交
所及結算所決定自今日（２０日）及下周一（２３日）起進一步上調期貨合約按金水平，恆生指
數期貨合約的客戶基本按金下周一起將上調至１３９０５１元，較上周五升幅達１０﹒９３％。
　　今日起，恆生指數期貨合約的客戶基本按金水平由１２５３５２元，上調至１３１７３６元
，升幅為５﹒０９％，小型恆生指數期貨合約的客戶基本按金水平由每張２５０７０元，亦上調
５﹒０９％至２６３４７元。
　　恆生中國企業指數的客戶基本按金水平就由每張５００７４元，上調３﹒９８％至每張
５２０６９元；而小型恆生中國企業指數的客戶基本按金水平亦由１００１４元上調至每張
１０４１３元，升幅同樣為３﹒９８％。
　　另外，下周一起，恆生指數期貨合約的客戶基本按金水平由１３１７３６元，進一步上調至
１３９０５１元，而小型恆生指數期貨合約的客戶基本按金水平由每張２６３４７元升至
２７８１０元，兩張合約升幅同為５﹒５５％。
　　至於恆生中國企業指數的客戶基本按金水平由每張５２０６９元，上調至５４９９５元，升
幅為５﹒６２％，而小型恆生中國企業指數的客戶基本按金水平亦由１０４１３元，上調
５﹒６３％至１０９９９元。
　　港交所（００３８８）發言人早前指，有關調整是根據市場而作出的風險管理舉措，屬恆常
調整。（ｂｉ，ｓｋ）

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