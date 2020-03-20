【股王績後】騰訊業績符預期，大行指具防禦力高盛看４８８元

《經濟通通訊社２０日專訊》股王騰訊（００７００）公布截至去底止全年業績，全年賺

９３３﹒１億元（人民幣．下同），按年升１９％，業績表現大致符合預期。券商認為，雖然疫

情使線下活動交易減少，但騰訊的「小程序」社交廣告收入及遊戲收入將會受惠，而在環球經濟

放緩下，相信騰訊為板塊最具防禦力股份，不過多家大行均略為下調其目標價，但仍予「買入」

評級。

以非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）計，騰訊去年盈利９４３﹒５１億元，按年增長

２２％，單計去年第四季，盈利按年大幅增加５２％至２１５﹒８２億元，Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ溢

利則為２５４﹒８４億元，按年升２９％。



＊新版號推出帶動今年手遊收入增長＊



騰訊公布業績後，高盛表示，受惠《地下城與勇》及《英雄聯盟》手遊版推出，料騰訊今年

手遊收入按年增長３４％，而《英雄聯盟：激鬥峽谷》將會成為今年下半年至明年的主要增長動

力。而野村亦預期，受惠於Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ及新版號推出，今年騰訊手遊收入將按年上升

３３％，全年收入及經營利潤則分別升２４％及２８％。

疫情下，交銀國際認為有利騰訊遊戲業務，遊戲營收可能會創歷史新高，１月王者榮耀流水

或達４０－５０億元，而和平精英２月Ａｐｐ Ａｎｎｉｅ暢銷榜亦排名第一。大和預期，今年

騰訊推出不少新遊戲版號，能推動海外市場的貢獻至３０％的水平。



＊社交廣告收入在疫情下強勁增長＊



新冠肺炎疫情自年初開始爆發，騰訊管理層坦言影響線下活動交易，但野村認為隨著「小程

序」廣告的比例增加，料騰訊整體廣告收入按年升２３％，加上今年首季社交廣告維持強勁增長

，相信騰訊可在線上遊戲及教育的廣告上繼續發揮強項，又料騰訊２Ｂ業務疫情結束後有望迅速

恢復，廣告業務表現優於市場。野村亦指，在環球經濟放緩下，騰訊作為線上娛樂的行業領先者

，相信最具板塊防禦力。

花旗對騰訊前景保持樂觀，認為騰訊中長期更將受惠於視頻業務虧損超預期地收窄、社交廣

告收入加快增長，以及金融科技業務的發展。（ｊｏ）



表列大行對騰訊最新評級及目標價：



大行 目標價 投資評級

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高盛 ４９０元－＞４８８元 買入

大和 ４５０元－＞４３０元 買入

花旗 ４８４元－＞４６１元 買入

交銀 ４６５元 買入

野村 ４４０元 買入

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