《經濟通通訊社２０日專訊》新明中國（０２６９９）預期集團截至２０１９年１２月３１
日止年度，業績轉盈為虧，並將錄得不多於２０００萬元人民幣的虧損，而２０１８年同期純利
約２１５０萬元人民幣。
轉盈為虧主要由於公司杭州新明﹒兒童世界項目的物業銷售收入大幅下降約７７％，主要受
調整營銷策略將部分未銷售面積改變以短期租賃形式出租所致；以及除該物業外其他項目物業在
本期間交付建築面積按年下降超過８８％，主要是受中美貿易沖擊影響市場投資放慢所致。
（ｊｏ）
20/03/2020 17:10
【企業盈警】新明中國（２６９９）料全年業績轉盈為虧
《經濟通通訊社２０日專訊》新明中國（０２６９９）預期集團截至２０１９年１２月３１
日止年度，業績轉盈為虧，並將錄得不多於２０００萬元人民幣的虧損，而２０１８年同期純利
約２１５０萬元人民幣。
轉盈為虧主要由於公司杭州新明﹒兒童世界項目的物業銷售收入大幅下降約７７％，主要受
調整營銷策略將部分未銷售面積改變以短期租賃形式出租所致；以及除該物業外其他項目物業在
本期間交付建築面積按年下降超過８８％，主要是受中美貿易沖擊影響市場投資放慢所致。
（ｊｏ）
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