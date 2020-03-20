《小傳日記》美股暫止跌，魚缸即告捷；阿爺撐經濟，移動現升勢！

《小傳日記》連日狂瀉嘅花旗國魚缸終於喺噚晚止住跌勢，暫時總算喘定，加上隔晚英倫銀

行再次宣布緊急減息０﹒１５厘，再擴大購買國債及公司債規模，「孖屐」恐慌情緒暫緩，香江

魚缸今朝高開４３８點，報２２１４７點，重上兩萬二大關。另外，有外電話神州將推幾萬億人

仔財政刺激措施。ＱＱ（００７００）開市即踢高，而績後嘅長實（０１１１３）、中移動

（００９４１）表現更加係標青，魚缸半日抽升６０９點收報２２３１８點。晏晝花旗國期指全

線漲近４巴仙，加上美匯指數回落，魚缸梗係愈升愈有啦，最後埋單以全日最高位收市，報

２２８０５點，升１０９５點或升半成％，主板成交１７１２﹒７２銀少１０巴仙。國企指數報

９１１８，升５５９點或升近７巴仙。

神州Ａ場今日同樣走高，上證綜指報２７４５點，升４３點或升逾１巴仙。深證成分指數報

１０１５０點，升１３０點或升逾１巴仙。兩市合計成交７１７０銀人仔，較上日少１２巴仙。

重磅藍戰士方面，生發發（００３８８）漲逾２巴仙，報２１８銀；ＱＱ踢高半成，報

３５９﹒６銀；友邦（０１２９９）抽升７巴仙，報６４﹒９５銀；平保（０２３１８）走高近

３巴仙，報７３﹒６銀；建行（００９３９）升２個半巴仙，報６﹒１１銀；大象

（００００５）升逾５巴仙，報４７銀。



＊油價急反彈三桶油有賺，放榜表現好長實捧成寶＊



油價經歷禮拜三（１８日）跳崖式直插之後，噚晚突然報復式反彈逾兩成，另外花旗國總統

侵侵都話，必要時會介入沙特同俄羅斯之間嘅價格戰，所以今日石油佬表現好醒神。中海油

（００８８３）飆升逾一成一，報７﹒１３銀；中石油（００８５７）同中石化（００３８６）

漲逾９巴仙，分別報２﹒４４銀及３﹒５銀；昆侖能源（００１３５）飆１７巴仙，報３﹒５６

銀；中海油田服務（０２８８３）亦抽升１３巴仙，報５﹒８５銀。

長和（００００１）同長實噚晚齊齊交成績表。長和去年純利升２巴仙至３９８億元，今日

跳起近９巴仙，報４９﹒６銀。而長實去年賺２９１億元，雖然少賺２７巴仙，但仍派末期息

１﹒５８銀，抽升１３個半巴仙，報３９﹒０５銀。而其他長和系表現比較參差，長江基建

（０１０３８）軟逾半巴仙，報３８﹒６銀；泓富產業信託（００８０８）升近２巴仙，報

２﹒３８銀；電能實業（００００６）則跌近２巴仙，報４４﹒８銀。



＊馬交賭場開買盤自然來，即將派業績藍光嘉寶勁＊



馬交政府宣布，早前為娛樂場重開而設定嘅３０日緩衝期將今日屆滿，大家終於可以開返門

口做生意，濠賭佬今日即刻精神爽利，銀娛（０００２７）飆近一成二，報４３﹒２銀；新濠國

際（００２００）急飆逾二成二，報１２﹒７４銀；澳博（００８８０）跳起近６巴仙，報

６﹒４５元；永利澳門（０１１２８）漲一成二，報１１﹒５６銀；金沙中國（０１９２８）踢

高近一成，報２８﹒７銀；美高梅（０２２８２）彈近一成，報８﹒４銀。

早幾日物管股拾級而落，但講真大跌市中，最唔受影響就係佢，所以當個市升返，物管佬又

升小小，其中藍光嘉寶服務（０２６０６）今日收市後公布業績，績前飛起兩成三，報

３４﹒９５銀；時代鄰里（０９９２８）抽高進８巴仙，報５﹒７銀；奧園健康（０３６６２）

漲逾一成四，報６﹒４８銀；中海物業（０２６６９）升近半成，報６﹒１９銀；佳兆業美好

（０２１６８）飆近一成一，報２２﹒８銀。



＊阿爺撐經濟電訊或受惠，工信部發文軟件股開心＊



話說神州近期有消息指，阿爺預備推出萬億銀救市，措施包括５Ｇ網絡在內的基礎設施投資

，２﹒８萬億銀人仔嘅地方政府特別債券提供財政支持。電訊股梗係聞聲起舞，中電信

（００７２８）升近９巴仙，報２﹒２４元；中聯通（００７６２）升近一成二，報４﹒３６銀

；中國鐵塔（００７８８）升一成二，報１﹒６８銀；中國移動（００９４１）飛高一成三，報

５４﹒８銀。

另外，神州工信部都指出，要提升工業互聯網平台核心能力，強化設計、生產、運維、管理

等全流程數字化功能集成，軟件股走勢強勁，金山軟件（０３８８８）飆逾一成一，報２１﹒７

銀；金蝶（００２６８）同樣升一成一，報１０﹒１２銀；中軟國際（００３５４）升近７巴仙

，報３﹒６銀；微盟集團（０２０１３）踢高逾７巴仙，報４﹒８３銀；中國有贊

（０８０８３）升近２巴仙，報０﹒７５銀。周末愉快，請請！



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