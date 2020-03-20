【新冠肺炎】消息指倘疫情持續，滙控（０００５）或推遲重組裁員

《經濟通通訊社２０日專訊》新冠肺炎疫情續擴散，加上環球大熊市，外電引述消息指，若

疫情變成長期的危機，滙控（０００５）或因此被逼推遲世紀重組計劃，包括推遲裁減３﹒５萬

個職位，以及縮減歐洲和美國的資產負債表。報道指，滙控將審查疫情帶來的社會、經濟及政治

影響，仍可能決定繼續其現有計劃。

消息稱，員工在家工作，令裁員計劃變得複雜，「當歐洲交易員在家中工作或照顧生病的家

人時，不能通過電話解僱他」。

滙控發言人拒評。（ｈｌ）

