《經濟通通訊社２０日專訊》新冠肺炎疫情續擴散，加上環球大熊市，外電引述消息指，若
疫情變成長期的危機，滙控（０００５）或因此被逼推遲世紀重組計劃，包括推遲裁減３﹒５萬
個職位，以及縮減歐洲和美國的資產負債表。報道指，滙控將審查疫情帶來的社會、經濟及政治
影響，仍可能決定繼續其現有計劃。
消息稱，員工在家工作，令裁員計劃變得複雜，「當歐洲交易員在家中工作或照顧生病的家
人時，不能通過電話解僱他」。
滙控發言人拒評。（ｈｌ）
20/03/2020 09:02
【新冠肺炎】消息指倘疫情持續，滙控（０００５）或推遲重組裁員
《經濟通通訊社２０日專訊》新冠肺炎疫情續擴散，加上環球大熊市，外電引述消息指，若
疫情變成長期的危機，滙控（０００５）或因此被逼推遲世紀重組計劃，包括推遲裁減３﹒５萬
個職位，以及縮減歐洲和美國的資產負債表。報道指，滙控將審查疫情帶來的社會、經濟及政治
影響，仍可能決定繼續其現有計劃。
消息稱，員工在家工作，令裁員計劃變得複雜，「當歐洲交易員在家中工作或照顧生病的家
人時，不能通過電話解僱他」。
滙控發言人拒評。（ｈｌ）
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