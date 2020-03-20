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即市新聞

20/03/2020 17:19

【新冠肺炎】施羅德：股市料續波動，投資機遇已開始形成

　　《環富通基金頻道２０日專訊》施羅德首席投資總監及多元化資產投資環球主管
Ｊｏｈａｎｎａ　Ｋｙｒｋｌｕｎｄ就新型冠狀病毒疫情發表市場觀點如下：

＊個別估值具競爭力，但企業營利受壓＊

　　第一，估值。我們在步入這個動盪的市況之際，市場估值可謂相當之高，可幸是它消除了市
場上部分的泡沫。在股市方面，我們顯然看到投資機會開始浮現。
　　我們開始在市場上看到企業營利負增長的預期反映到股價當中，在新型冠狀病毒疫情為需求
帶來一輪衝擊後，這種調整來得非常重要。我們認為這種估值調整已進行了三份之二。
應對的財政政策非常關鍵
　　第二，我們正在觀察各國政府所作出的反應。雖然央行間的減息舉動將有助市場正常運作，
但我們仍然十分需要看到財政政策方面有力的方案，方可支持個人及企業渡過今次的難關。
密切注視確診數字
　　最後，我們顯然正在關注新型冠狀病毒的傳播率。若意大利的感染個案見頂則會是利好消息
，因為這將意味著在當地採取的防控措施奏效。另外，能夠更透明地了解美國方面的疫情將有助
我們推算新型冠狀病毒疫情所帶來的影響。
　　總而言之，在觀察到一些顯著的市場下挫後，我們預期未來數周將出現好淡爭持的情況。市
場將反映對疫情防控措施所帶來的經濟影響，以及各國政府相應對策效用的預期，因而會上下徘
徊。
　　因此，市場在一段時間內很可能將繼續維持波動，但我們看到股市層面的投資機遇已開始形
成。（ｈｏ）

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