《股市一周》美股暴瀉港股曾穿兩萬二創三年低，全周挫１２２７點

《經濟通通訊社２０日專訊》環球股市進入技術性熊市後持續波動，美聯儲月內再度緊急減

息，將利率降至接近零水平，反而加劇市場恐慌，道指本周曾出現一日大瀉近３０００點的場面

，兼創史上最大跌幅。另外，內地疫情雖然進一步受控，甚至出現本地零感染個案，但Ａ股本周

表現走樣，拖累港股繼續尋底，上日失守２２０００點，創逾三年新低，惟今日外圍股市回穩，

港股急彈，全周仍跌１２２７點報２２８０５。

聯儲局在過去周日（１５日）召開緊急會議，本月第二度緊急減息，減幅達１厘，聯邦基金

利率目標報０至０﹒２５％，並推出七千億美元的量化寬鬆措施，再度觸發投資者憂慮疫情重挫

美國經濟。周一（１６日）港股隨外圍股市急挫近千點，險守兩萬三，報２３０６３點。美股道

指周一大瀉三千點，並再度跌停，但憧憬各國推出刺激經濟措施，港股周二（１７日）低開

６１點後反彈，最終反覆高收２００點報２３２６３點。

周三（１８日）歐美新冠肺炎確診病例持續增加，加上美股期貨再度觸發熔斷跌停，港股大

跌９７１點，收報２２２９１點，失守兩萬三。周四（１９日）港股被連日暴瀉的美股拖累，早

段再度急挫逾千點，兼低見２１１３９點創逾三年新低，但騰訊（００７００）業績符合市場預

期支持大市，港股最終跌幅收窄，收報２１７０９點，跌５８２點。

港股今日表現回穩，受惠美股止跌，以及英國再度減息並擴大買債規模，加上中移動

（００９４１）績後獲追捧急升，支持港股以全日最高位收市，報２２８０５點升１０９５點。

總結恆指本周走勢，最高見２３６３１點，最低報２１１３９點，上下波幅２４９２點，全

周收跌１２２７點或５﹒１１％。日均主板成交約１６７６﹒４７億元增加７﹒７４％。國指全

周跌５３１點或５﹒５１％，收報９１１８點。

重磅股方面，匯控（００００５）全周漲２﹒８５％，報４７元；騰訊軟１﹒４８％，報

３５９﹒６元；港交所（００３８８）挫８﹒４８％，報２１８元；友邦（０１２９９）跌

６﹒０１％，報６４﹒９５元；建行（００９３９）走低３﹒６３％，報６﹒１１元。



＊蘋果公司關閉門市兼實行限購，手機設備股受累＊



蘋果公司宣布將暫時關閉大中華地區以外所有零售門市，直至另行通知，並有報道指因為供

應緊張，公司要限制民眾購機數量，手機設備股表現失色。瑞聲（０２０１８）全星期急挫

１４﹒９７％，報３８﹒９元；舜宇光學（０２３８２）瀉１３﹒０８％，報１０３元；富智康

（０２０３８）軟２﹒１３％，報０﹒９２元；丘鈦科技（０１４７８）走低１５﹒７４％，報

８﹒４６元；蘋果突然推出新款電腦，比亞迪電子（００２８５）仍跌１２﹒７９％，報

１１﹒８６元。

５Ｇ相關股個別發展，中移動去年盈利雖然倒退一成，但增加派息，全周逆市反彈

３﹒５９％，報５４﹒８元，為全周升幅最大國指及恆指成分股；中興通訊（００７６３）涉嫌

賄賂交易被美國調查，雖然公司澄清相關調查通知，但全周仍暴跌３０﹒６５％，報２１﹒５元

；京信通信（０２３４２）全年虧轉盈，仍隨市走低７﹒０１％報３﹒０５元；鐵塔

（００７８８）全年多賺九成七，惟績後表現反覆，軟６﹒６７％，報１﹒６８元。

人民幣持續走低，加上個別內房短債息急升，市場憂慮內房債務面臨危機，整體板塊一度急

挫，之後有傳人行可能進一步降準和減息，內房止跌回升。融創（０１９１８）急挫

１２﹒４８％，報３５﹒０５元；華潤置地（０１１０９）跌９﹒７４％，報３０﹒６元；中國

恆大（０３３３３）大跌２０﹒８％，報１１﹒９６元；碧桂園（０２００７）挫９﹒９１％，

報８﹒５５元；中海外（００６８８）瀉５﹒１５％，報２３﹒９５元。



＊大市恐慌情緒急劇惡化，公用股遭洗倉暴跌＊



全球各國陸續實施封關措施，航班需求大減，航空股受累。國泰（００２９３）４、５月客

運能力大削九成六，挫１４﹒９６％，報８﹒０７元；內地為了減低外地輸入感染個案，規定國

際線只減不增，國航（００７５３）瀉１７﹒５４％，報５﹒３６元；南方航空（０１０５５）

急跌２１﹒７３％，報３﹒１７元；東方航空（００６７０）走低１８﹒９８％，報２﹒６９元

。

全球股災引發市場恐慌，金價亦慘遭拋售，加上美匯持績向上兼突破１００水平，黃金受壓

，本周多次失守１５００美元水平，惟尾段回穩。山東黃金（０１７８７）僅跌１﹒６６％，報

１６﹒５６元；招金礦業（０１８１８）挫５﹒３８％，報７﹒５７元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）軟５﹒４％，報１１０３元；紫金礦業（０２８９９）大跌１２﹒２１％，報

２﹒６６元。

大市跌勢喘急，公用股亦慘遭洗倉，煤氣（００００３）去年少賺兩成半，紅股派送縮水一

半至２０送一，急瀉９﹒２５％，報１３﹒３４元；大和唱淡電能（００００６）派息料不會有

增長，績後挫１４﹒３４％，報４４﹒８元；長江基建（０１０３８）去年多賺０﹒６％，惟英

國業務料受疫情波及，暴跌２１﹒１４％，報３８﹒６元；中電（００００２）挫１０﹒２３％

，報６９﹒７５元；港燈（０２６３８）跌５﹒１％，報７﹒４５元。（ｙｋ）

