《神州經脈》傳泵萬億活水救經濟，ＬＰＲ按兵不動，滬指周跌半成

《神州經脈》人行公布，３月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持４﹒０５％，預期為

４％；３月五年期以上ＬＰＲ為４﹒７５％亦與上月持平，預期４﹒７％。ＬＰＲ不下調，市場

既感意外亦覺合理，因為人行於本周一（１６日）開展的１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，

中標利率亦持平，意味著中國未打算動用減息工具刺激經濟。

外圍回穩，滬深經歷七連挫後今日終於有修復，惟盤中ＬＰＲ持平一度打擊市場氣氛，午後

股市振作滬指升幅突破１％，至全日收市升１﹒６１％，報２７４５﹒６２點，不過此前跌幅過

於劇烈，累計全周仍跌４﹒９１％，連跌兩星期。深成指今升１﹒３％。

富時羅素對Ａ股的第三步擴容今日收盤後生效，再加上股市回穩，但都沒有炒旺交投，兩市

全日成交７１７１億元，是２月３日以來成交新低，按日減少１２﹒８％，惟外資結束走資趨勢

，今日通過陸股通淨流入１６﹒８７億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒據外電引述消息人士透露，中國將出台數萬億元（人民幣．下同）的財政刺激措施，以重振

經濟，包括發行２﹒８萬億元的地方政府特別債券，旨在刺激基礎設施投資。預計全國預算赤字

與國內生產總值（ＧＤＰ）之比或推高至３﹒５％，高於去年的２﹒８％，創有記錄以來最高水

平。



２﹒市場恐慌情緒不斷攀升將美元推升至多年來的高位，人民幣承壓繼續下行。中國外匯交易中

心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１０５２，較上個交易日跌５３０點子，創２００８年３月

１２日以來新低。即期早盤低開１９０點子，不過其後跌勢減弱，更有消息指人行下周將發離岸

央票，刺激即期匯率由跌轉升，最多飆４１１點報７﹒０４９９，最終收報７﹒０６６１，升

２４９點，結束連跌八日走勢。



３﹒環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，２月人民幣國際支付份額由１月的

１﹒６５％大幅升至２﹒１１％，創半年新高，人民幣國際支付排名亦上升一位至全球第五。２

月人民幣支付價值相比１月上升了１７﹒５５％，同期全球支付價值則下降了８﹒０９％；若排

除歐元區內的國際支付排名，人民幣２月仍在第八位，份額為１﹒４１％，上月為１﹒１１％。



４﹒中國民航局、外交部、國家衛生健康委、海關總署、移民局聯合發布《關於目的地為北京的

國際客運航班有關事宜的公告》，決定調整目的地為北京的部分國際航班從指定第一入境點入境

。此外，中國民用航空局昨日（１９日）發布通知決定，對國際客運航班運行數量進行總控。通

知要求，以民航局３月１２日官網發布的「國際航班信息發布（第５期）」為基準，每家航空公

司在每條航線上的航班量只減不增。



５﹒人民銀行公布，下周四（２６日）將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）

債券投標平台，招標發行２０２０年第三期中央銀行票據。發行量為人民幣１００億元，期限６

個月（１８２天），為固定利率附息債券，到期還本付息，起息日為２０２０年３月３０日，到

期日為２０２０年９月２８日，到期日遇節假日順延。



６﹒包商銀行去年因出現嚴重信用風險而被人民銀行及銀保監聯合接管，目前已脫胎換股成為一

間新銀行，股東亦悉數亮相。其中，內蒙古財政和國有企業合計持股佔比增至５２﹒５％，存款

保險基金持有份額則略降至２７﹒５％，徽商銀行（０３６９８）持股１５％，建設銀行

（００９３９）（滬：６０１９３９）旗下建信投資持股５％。



７﹒據《上海證券報》報道，本周二（１７日）以來的三天內，逾百億元人民幣的保險資金已抄

底入市，險資入市原因是點位已跌至公司內部設定的買入區間點位，判斷Ａ股股指進一步下探的

空間有限。報道引述一家大型保險機構相關負責人指，當本周滬指擊穿２８００點後，便發出了

加倉指令，三日買了五六十億元人民幣。報道指，此次保險機構買入的品種主要涉及主動型基金

及近期持續跟蹤的個股。



８﹒中信集團在網站上宣布，中央決定朱鶴新擔任中信集團黨委書記，常振明不再擔任該職務，

朱鶴新上一份工作是在人行擔任副行長。朱鶴新表示，未來將與班子團結協作，貫徹落實好黨中

央關於經濟金融發展和國企改革的各項決策部署，不斷開創中信發展新局面。（ｗｌ）

