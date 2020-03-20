《鍾之日記》環球聯手救市，恒指反彈千點

《鍾之日記》３月２０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國、歐洲、日本、澳洲及英國５大央行聯手救市，英倫銀行昨晚（１９日）緊急會議，決

定減息１５點子，基準利率降至０﹒１厘，購買國債及企業債券規模增加２０００億英鎊，達到

６４５０億英鎊。市場並傳白宮再次考慮發行超長期國債，包括５０年期及２５年期國債，並設

法用最低成本擴大聯邦債務。歐洲央行具體撥出１１５０億歐元，向銀行提供資金。

中國方面，據外電透露，中國將出台數萬億元人幣的財政刺激措施，以重振經濟，包括發行

２﹒８萬億人幣的地方政府特別債券，旨在刺激基礎設施投資。預計全國預算赤字與國內生產總

值（ＧＤＰ）之比或推高至３﹒５％，高於去年的２﹒８％，創有記錄以來最高水平。

環球聯手救市，港股今早高開４３８點，恆生指數重上２２０００點水平，以全日最高位收

市，收報２２８０５點，報復性反彈１０９５點或升５﹒０５％，主板成交１７１２﹒７２億元

減少１０﹒４％。

重磅股表現強勁，騰訊（００７００）漲４﹒８４％，友邦（０１２９９）彈７％，匯控

（００００５）升５﹒３８％，中移動（００９４１）更飆１３﹒５８％。



＊Ａ場止步七連跌，全周仍累挫４﹒９％＊



人行公布３月一年期、五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持４﹒０５％及

４﹒７５％與上月持平。ＬＰＲ不下調，市場既感意外亦覺合理，因為人行於本周一（１６日）

開展的１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率亦持平，意味著中國未打算動用減息工具

刺激經濟。不過，市場傳出中國將出台數萬億元的財政刺激措施，加上外圍回穩，滬深經歷七連

挫後今日終於有修復，滬綜指收市升１﹒６１％，報２７４５﹒６２點，不過此前跌幅過於劇烈

，累計全周仍跌４﹒９１％，連跌兩星期。

富時羅素對Ａ股的第三步擴容今日收盤後生效，再加上股市回穩，但都沒有炒旺交投，兩市

全日成交７１７１億元人民幣，是２月３日以來成交新低，按日減少１２﹒８％，惟外資結束走

資趨勢，今日通過陸股通淨流入１６﹒８７億元人民幣。



＊險資買Ａ股稱價值投資，實屬愛的迫降＊



據內地傳媒報道，本周二（１７日）以來的三天內，逾百億元人民幣的保險資金已抄底入市

買Ａ股，報道引述一家大型保險機構負責人指，當本周滬指擊穿２８００點後，便發出加倉指令

，三日買了５０億元人民幣以上。

內地險資掃貨，對外公開的原因必定好聽，報道引述業界人士指，險資入市原因是點位已跌

至公司內部設定的買入區間點位，判斷Ａ股股指進一步下探的空間有限。不過市場解讀其在股市

暴跌期間進行了「愛的迫降」，以百億資金撬動大市，直接講就是托市，所以今日Ａ股上升，也

有險資的一份功勞，與此同時Ａ場大升也利好保險公司的投資表現。

內險股今日強升，國壽（０２６２８）漲８﹒６％，中國財險（０２３２８）升６﹒９％，

新華保險（０１３３６）升５﹒１％，平保（０２３１８）升２﹒８％，人保（０１３３９）走

高４﹒３％。



＊浸浸擬插手沙俄油價戰，港油股強勢反彈＊



美國總統特朗普周四（１９日）表示，將在適當的時候介入沙特和俄羅斯之間的石油價格戰

。美國能源部宣布，決定將購買３０００萬桶石油放入戰略石油儲備。美國原油周三（１８日）

創紀錄以來最大單日跌幅後，周四急彈約２５％，收復部分失地。

摩根士丹利發表研究報告，上調中國石化（００３８６）Ｈ股評級至增持，並下調中國石油

（００８５７）Ｈ股目標價至２﹒４９港元，以反映原油價格走低的預期。

研究報告指出，中國在國際油價低於每桶４０美元時不調整成品油價格，意味著煉化利潤將

維持穩定，且成品油價格整體走低對需求提升有正面影響，預計中石化的銷售子公司將維持穩定

盈利，受益於需求回暖。

若國際油價維持每桶在３０－４０美元，中海洋油（００８８３）的盈利會面臨較大下行風

險，但如果油價在下半年反彈至５０美元的水平，中海油將在「三桶油」中最具優勢。

雖然有分析認為，現時全球需求仍然受到新冠疫情的打擊，油價將進一步疲弱，相信本次反

彈僅是曇花一現。但此前石油股連翻捱沽探底，其估值達偏低的歷史水平，加上大市今日終於有

所修復，石油股借勢急彈。昆侖能源（００１３５）收市飆升１７﹒５％，報３﹒５６元；中海

油服（０２８８３）拉升１２﹒９％，中海油升１１﹒４％，中石油及中石化雙雙漲９﹒４％。



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