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即市新聞

20/03/2020 08:37

【抗疫維穩】李克強：精準做好防範疫情跨境輸入輸出重點工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作
領導小組組長李克強主持召開領導小組會議。
　　會議指出，要繼續做好湖北和武漢的醫療救治、社區防控和後續工作，堅決防止其他地區疫
情反彈，精準做好防範疫情跨境輸入輸出重點工作，加快打通堵點、清除障礙，積極有序推動復
工復產。
　
＊暫停跨境國際道路旅客運輸＊
　
　　會議指出，當前境外疫情快速擴散蔓延，中國輸入性病例逐漸增多，防控壓力持續加大。要
加強國際協調合作，做好國際航班疫情防控。對所有來自境外疫情重點地區的航班，入境時要安
排專用機位、廊橋和通道，指定安全區域開展口岸衛生檢疫，最大限度降低交叉感染風險。對檢
疫判定的確診病例、疑似病例、密切接觸者等，及時按規定落實轉運、治療、隔離等措施，確保
無縫對接、閉環運作。對虛報信息、隱瞞病情的人員依法追究責任。
　　暫停跨境國際道路旅客運輸。加強國際航線水路客運管理。各地特別是境外疫情輸入重點地
區，要加強藥品、防護物資和搶救設備保障，提前做好定點醫院、隔離病房等救治準備。同時，
要做好人員跨境流動安全風險提示，減少不必要的出境活動，暫停組織出入境旅遊業務。加強對
境外中國公民疫情防控的指導和支持。
　
＊抓緊出台推動全面復工復產指導意見＊
　
　　會議指出，完善精準防控措施，促進加快復工並提高復產率。抓緊出台在有效防控的同時推
動全面復工復產的指導意見，根據疫情變化，適時動態調整優化企事業單位復工復產疫情防控措
施指南。低風險地區之間的人員和貨物流動，必要的健康證明要做到全國互認，不得再設置障礙
，不對人員採取隔離措施。各單位在落實防控措施情況下，對來自低風險地區人員不實施上崗前
隔離。同時，保障應急處置能力，一旦發現病例立即妥善處置，做到早發現、早報告、早隔離、
早治療，防範聚集性疫情。

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