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20/03/2020 08:37

【抗疫維穩】民航局：疫情期間每條航線上的航班只減不增

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國自３月１８日起，全國新增確診的新冠肺炎病例全屬境外
輸入，並沒發現本地感染個宗。中國民用航空局昨日（１９日）發布通知指出，根據國務院疫情
聯防聯控工作要求，為加強境外疫情輸入風險防範工作，決定對國際客運航班運行數量進行總控

　　通知要求，以民航局３月１２日官網發布的「國際航班信息發布（第５期）」為基準，每家
航空公司在每條航線上的航班量只減不增。（ａｃ）

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