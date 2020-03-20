【新冠肺炎】全國昨新增確診３９宗全屬境外輸入，廣東佔１４宗

《經濟通通訊社２０日專訊》據國家衛健委最新通報，３月１９日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例３９宗，全數個案為境外輸入，較上日（１８日）的３４宗繼續增加；新增死亡人

數３人，其中湖北佔２人，遼寧１宗；新增治癒出院病例７３０宗，新增疑似病例３１宗。

截至３月１９日，全國累計確診病例８０９６７宗，累計死亡人數３２４８人；現有確診病

例６５６９宗，其中重症２１３６宗；現有疑似病例１０４宗；累計治癒出院病例７１１５０宗

。



＊境外輸入個案累計２２８宗＊



在３９宗新增的境外輸入確診病例中，廣東１４宗，上海８宗，北京６宗，福建３宗，天津

、遼寧、黑龍江、浙江、山東、廣西、四川、甘肅各１宗，累計報告境外輸入確診病例２２８宗

。

累計收到港澳台地區通報確診病例３３３宗，香港單日再新增１６宗至２０８宗（９８人出

院，４人死）；澳門再增２宗至１７宗（１０人出院）；台灣新增８宗達１０８宗（２６人出院

，１人死）。



＊湖北連續第２日本地「零感染」＊



湖北省連續第２日沒有新增確診病例，並繼續沒發現疑似病例；全省累計確診宗數維持在

６７８００宗；新增治癒出院病例７０３宗，累計至５８３８１宗；在新增的２宗死亡病例中，

全數來自武漢市，全省累計死亡病例３１３２宗；現有確診病例６２８７宗，其中重症病例

２０９８宗。現沒有疑似病例。（ａｃ）

