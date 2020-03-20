【聚焦人幣】人行下周四在香港發行１００億人幣央行票據

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，下周四（２６日）將通過香港金融管理局債務
工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行２０２０年第三期中央銀行票據。發行量
為人民幣１００億元，期限６個月（１８２天），為固定利率附息債券，到期還本付息，起息日
為２０２０年３月３０日，到期日為２０２０年９月２８日，到期日遇節假日順延。（ｃｔ）
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