【抗疫維穩】江西省將試行周末２﹒５天假，振興疫後旅遊消費

《經濟通通訊社２０日專訊》受新冠肺炎疫情影響，文化和旅遊業遭受重創。為此，江西發

布了《關於打好「組合拳」提振旅遊消費的通知》，推行周末彈性作息，實行景區門票優惠等，

統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，著力營造良好旅遊消費環境，引導廣大遊客健康放

心出遊，加快振興疫後旅遊消費。

「組合拳」內容包括：第二季試行周末２﹒５天彈性作息；部分景區星期五下午門票半價；

投放１０００萬元電子消費券；鼓勵廣大干部職工帶頭旅遊消費；推出「優惠套餐」和「大禮包

」等。（ｊｔ）

