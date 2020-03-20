《經濟通通訊社２０日專訊》受新冠肺炎疫情影響，文化和旅遊業遭受重創。為此，江西發
布了《關於打好「組合拳」提振旅遊消費的通知》，推行周末彈性作息，實行景區門票優惠等，
統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，著力營造良好旅遊消費環境，引導廣大遊客健康放
心出遊，加快振興疫後旅遊消費。
「組合拳」內容包括：第二季試行周末２﹒５天彈性作息；部分景區星期五下午門票半價；
投放１０００萬元電子消費券；鼓勵廣大干部職工帶頭旅遊消費；推出「優惠套餐」和「大禮包
」等。（ｊｔ）
20/03/2020 10:53
【抗疫維穩】江西省將試行周末２﹒５天假，振興疫後旅遊消費
《經濟通通訊社２０日專訊》受新冠肺炎疫情影響，文化和旅遊業遭受重創。為此，江西發
布了《關於打好「組合拳」提振旅遊消費的通知》，推行周末彈性作息，實行景區門票優惠等，
統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，著力營造良好旅遊消費環境，引導廣大遊客健康放
心出遊，加快振興疫後旅遊消費。
「組合拳」內容包括：第二季試行周末２﹒５天彈性作息；部分景區星期五下午門票半價；
投放１０００萬元電子消費券；鼓勵廣大干部職工帶頭旅遊消費；推出「優惠套餐」和「大禮包
」等。（ｊｔ）
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