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20/03/2020 16:19

【新冠肺炎】藥監局已批准１２個核酸檢測試劑，８個抗體檢測試劑

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國疾控中心研究員馮錄召表示，截至目前，國家藥監局批准
了１２個核酸檢測試劑，８個抗體檢測試劑，其中抗體檢測試劑里又包括膠體金法５種、磁微粒
化學發光法３種。
　　他介紹，當前批准上市的新冠肺炎檢測試劑主要包括兩類，一類是核酸檢測試劑，一類是抗
體檢測試劑。隨著對疾病的認識和研發工作的進展，將來還會有更多的檢測試劑和方法投入使用
。（ｊｔ）

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