【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：２月人民幣國際支付佔比升至半年高

《經濟通通訊社２０日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，２月
人民幣國際支付份額由１月的１﹒６５％大幅升至２﹒１１％，創半年新高，人民幣國際支付排
名亦上升一位至全球第五。２月人民幣支付價值相比１月上升了１７﹒５５％，同期全球支付價
值則下降了８﹒０９％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣２月仍在第八位，份額為
１﹒４１％，上月為１﹒１１％。（ｗｌ）
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