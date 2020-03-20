【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：２月人民幣國際支付佔比升至半年高

《經濟通通訊社２０日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，２月

人民幣國際支付份額由１月的１﹒６５％大幅升至２﹒１１％，創半年新高，人民幣國際支付排

名亦上升一位至全球第五。２月人民幣支付價值相比１月上升了１７﹒５５％，同期全球支付價

值則下降了８﹒０９％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣２月仍在第八位，份額為

１﹒４１％，上月為１﹒１１％。（ｗｌ）

