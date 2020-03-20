《經濟通通訊社２０日專訊》據《上海證券報》報道，綜合主流保險機構提供的內部數據顯
示，本周二（１７日）以來的三天內，逾百億元人民幣的保險資金已抄底入市，險資入市原因是
點位已跌至公司內部設定的買入區間點位，判斷Ａ股股指進一步下探的空間有限。
報道引述一家大型保險機構相關負責人指，當本周滬指擊穿２８００點後，便發出了加倉指
令，三日買了五六十億元人民幣。
報道指，此次保險機構買入的品種主要涉及主動型基金及近期持續跟蹤的個股。（ｅｙ）
20/03/2020 08:37
【抗疫維穩】官媒出口術撐市，稱百億人幣險資本周抄底買Ａ股
《經濟通通訊社２０日專訊》據《上海證券報》報道，綜合主流保險機構提供的內部數據顯
示，本周二（１７日）以來的三天內，逾百億元人民幣的保險資金已抄底入市，險資入市原因是
點位已跌至公司內部設定的買入區間點位，判斷Ａ股股指進一步下探的空間有限。
報道引述一家大型保險機構相關負責人指，當本周滬指擊穿２８００點後，便發出了加倉指
令，三日買了五六十億元人民幣。
報道指，此次保險機構買入的品種主要涉及主動型基金及近期持續跟蹤的個股。（ｅｙ）
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