【新冠肺炎】李文亮報告定調公安執法不當，訓誡書被撤副所長記過

《經濟通通訊社記者楊英傑２０日報道》武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，被外界看作是透

露新型冠狀病毒疫情的８名「吹哨人」之一，被指造謠遭派出所訓誡，但他被訓誡後仍堅持在第

一線工作，結果上月初因感染新型冠狀病毒肺炎，經搶救無效死亡，年僅３４歲。他至死都仍然

帶著「造謠者」這一名銜，觸發民眾憤怒，輿情不穩，國家監察委決定派出調查組就事件作全面

調查，調查組在調查超過一個月後終於有結果，武漢公安亦決定撤銷訓誡決定。

李文亮於去年１２月３０日在微信同學群透露冠狀病毒感染疫情，提醒其他臨床醫生注意防

護，但他當時以為該病毒是ＳＡＲＳ病毒，結果因「在互聯網發布不實言論」，被當地派出所約

談並須簽署一份訓誡書。國家監察委調查組的調查報告指出，派出所出具訓誡書不當，執法程序

不規範，調查組已建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書並

追究有關人員責任。

武漢市公安局同日發布通報，指該派出所的副所長楊力安排民警對李文亮訓誡，適用法律錯

誤，存在執法過錯，對民警執法工作監督管理不力，存在失職給予行政記過；至於出具訓誡書的

民警胡桂芳則接受行政警告處分。武漢公安決定核銷訓誡書，就錯誤向當事人和家屬鄭重道歉，

不過武漢公安當時還訓誡了其他７名「吹哨人」，通報沒有提及會否撤銷其他訓誡書。

官方對李文亮事件一錘定音，不過內地網上輿情卻仍感不滿，原因主要有三點，一是沒有明

確就李文亮的言論定性，只是歸咎於公安執法有問題，二是沒有就警方處置「謠言」的方式提出

規範，縱容公權力干預言論自由，三則是對作出訓誡的公安懲罰過輕，而有份警告李文亮、不准

醫護戴口罩的武漢市中心醫院，事後更沒有受到任何處罰。

調查報告公布後，國家監委調查組負責人接受訪問時稱李文亮「就是在疫情防控中英勇奮戰

、作出貢獻和犧牲的醫務人員隊伍中的一員」。



＊報告：搶救過程規範，醫療決定獲李文亮或家屬同意＊



李文亮的逝世時間亦是外界關注的另一焦點，內地傳媒在２月６日晚上９時半已報道李文亮

離世的消息，不過武漢市中心醫院其後稱仍在搶救李文亮，結果李還是在翌日（７日）凌晨去世

。調查報告對李文亮死亡當日的急救情況進行詳細描述，指李文亮醫生６日晚上病情急轉直下，

出現神志模糊，心率、血壓進行性下降，急救人員於晚上９時３０分繼續進行心肺復蘇搶救，並

給予積極藥物復蘇，至１０時４０分許通過體外膜肺氧合機對李文亮進行治療，結果於７日凌晨

２時５８分，李文亮醫生心電圖呈直線反應，宣告臨床死亡。

報告引述組織搶救的醫生稱，使用各類方法挽留李文亮生命純粹是出於不願放棄的心情，沒

有想其他任何因素，主診醫生強調治療規範搶救及時，院外專家則確認，醫院建議採取和實際採

取的重要醫療措施，均徵求了李文亮醫生或其家屬意見。

