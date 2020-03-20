【政策解讀】東方金誠：ＬＰＲ不變主因監管把握幣策邊際寬鬆節奏

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行今日公布３月ＬＰＲ報價顯示，一年期為

４﹒０５％，五年期以上品種利率４﹒７５％，均與上次持平。東方金誠首席宏觀分析師王青╱

高級分析師馮琳指出，３月ＬＰＲ保持不變，超出市場普遍預期。監管層注重把握貨幣政策邊際

寬鬆節奏，或是本月ＬＰＲ報價保持不變的主要原因。

報告表示，一季度人行已實施兩次降準，２月以來貨幣市場資金利率快速走低，銀行邊際資

金成本有所下降。但考慮到當前銀行資金來源中，存款約佔九成左右，而存款基準利率保持不動

使得銀行整體有息負債成本下行受阻，因此銀行下調報價加點動力不足。

另外，在國內貨幣政策權衡中，監管層仍然注重在穩增長、控通脹和防風險之間把握好平衡

，注重把握貨幣政策邊際寬鬆節奏，避免市場形成大水漫灌預期。這也是本月ＬＰＲ報價保持不

變的一個重要原因。



＊次季或再實施一次全面降準，５年期ＬＰＲ報價下行幅度加快＊



不過伴隨全球疫情持續升級，未來中國出口面臨較大挑戰，將帶動國內貨幣政策逆周期調節

力度進一步加大。為此，我們判斷二季度ＭＬＦ利率有可能再度下調１０個基點，主要目標是引

導ＬＰＲ報價持續下行，降低企業融資成本。同時，為增強銀行信貸投放能力，二季度央行還有

可能再實施一次全面降準。

值得一提的是，截至目前，主要針對居民房貸的５年期ＬＰＲ報價下行幅度顯著低於１年期

ＬＰＲ報價 去年８月至今，兩者存在２６個基點的降幅差。未來為穩定房地產市場運行，發

揮房地產投資在固定資產投資中的「穩定器」作用，在堅持房住不炒、因城施策過程中，５年期

ＬＰＲ報價下行幅度可能適度加快，其與１年期ＬＰＲ報價的降幅差將不會再顯著擴大。

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