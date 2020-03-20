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即市新聞

20/03/2020 13:36

【政策解讀】人行馬駿：降準影響ＬＰＲ需時，未來續降準空間較大

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行今日公布３月ＬＰＲ報價顯示，一年期為
４﹒０５％，五年期以上品種利率４﹒７５％，均與上次持平。據《上海證券報》引述央行貨幣
政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿指，本月ＬＰＲ報價與上月持平，這與
ＬＰＲ調整的機制設計有關。主要原因是ＬＰＲ整體下調有一個閾值，即各報價行的有效報價的
平均值變化達到５個基點，才會調整最終的ＬＰＲ。３月中旬宣布的普惠金融定向降準對每家銀
行的影響不同，部分報價行已因此下調了貸款報價，其它一些銀行可能會調但還沒有落實，所以
還需要給一些時間，讓更多報價行作出價格調整，才能充分體現降準和公開市場操作對ＬＰＲ的
影響。
　　馬駿認為，ＬＰＲ暫時不變並不代表貸款利率也保持不變。實際上，２０２０年２月一般貸
款利率為５﹒４９％，較２０１９年１２月下降２５個基點，降幅明顯超過同期１年期ＬＰＲ的
降幅。而且２月ＬＰＲ下降的效果也將在３月份有所體現，即３月份貸款利率有較大概率會繼續
下降。
　　關於未來市場流動性的前景，馬駿說，市場人士可以重點關注高層最近提出的「運用好全面
降準、定向降準」等政策工具，加大對實體經濟特別是民營、小微企業的支持的政策導向。馬駿
認為，鑒於外匯佔款已經不是基礎貨幣供應的主渠道，而穩定經濟又需要適度的廣義貨幣增速，
未來人民銀行在全面降準、定向降準方面還會有較大的空間，在必要情況下也可以加大公開市場
操作的力度。（ｗｌ）

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