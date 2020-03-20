【抗疫維穩】國務院發實施意見強化穩就業，加大失業保險穩崗返還

《經濟通通訊社２０日專訊》國務院辦公廳印發關於應對新冠肺炎疫情影響強化穩就業舉措

的實施意見指出，加快實施階段性、有針對性的減稅降費政策。加大失業保險穩崗返還，對不裁

員或少裁員的中小微企業，返還標準最高可提至企業及其職工上年度繳納失業保險費的１００％

，湖北省可放寬到所有企業；對暫時生產經營困難且恢復有望、堅持不裁員或少裁員的參保企業

，適當放寬其穩崗返還政策認定標準，重點向受疫情影響企業傾斜，返還標準可按不超過６個月

的當地月人均失業保險金和參保職工人數確定，或按不超過３個月的企業及其職工應繳納社會保

險費確定。

２０２０年６月底前，允許工程建設項目暫緩繳存農民工工資保證金，支付記錄良好的企業

可免繳。切實落實企業吸納重點群體就業的定額稅收減免、擔保貸款及貼息、就業補貼等政策。

加快實施階段性減免、緩繳社會保險費政策，減免期間企業吸納就業困難人員的社會保險補貼期

限可順延。

意見提出，加大失業人員、農民工等職業技能培訓力度，實施農民工等重點群體專項培訓，

適當延長培訓時間。對企業組織職工參加線上線下培訓，組織新招用農民工、高校畢業生參加崗

前培訓的，給予職業培訓補貼。動態發布新職業，組織制定急需緊缺職業技能標準。（ｗｌ）

