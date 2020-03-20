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20/03/2020 17:59

【抗疫維穩】中日韓舉行特別外長視頻會議，有序恢復三國經貿合作

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國務委員兼外交部長王毅今日同韓國外長康京和、日本外相茂
木敏充舉行中日韓新冠肺炎問題特別外長視頻會議。據《新華社》報道，王毅表示，以視頻方式
共同舉行新冠肺炎問題三國特別外長會議，體現了我們在重大挑戰面前團結協作、共克時艱的堅
定決心，展示了我們攜手戰勝疫情、致力於維護正常交往合作的積極意願。
　　中方建議三國共同採取有效措施，鞏固各自抗疫成果；有序恢復三國經貿合作，為促進地區
及全球經濟作出貢獻；同各國分享抗疫經驗，與國際社會一道應對疫情挑戰。相信在三國共同努
力下，我們一定能夠早日驅散陰霾，徹底戰勝疫情，三國之間的友誼和互信也將進一步深化，合
作水平進一步提升。
　　王毅表示，我們同意加強三方合作，共同遏制疫情發展。同意探討相互銜接的聯防聯控機制
，有效防止疫情跨境傳播。同意尋求共同接受的辦法，努力維護與經貿合作有關的必要人員往來
，穩定三國產業鏈、供應鏈。同意盡早召開三國衛生部長會議，加強信息分享，開展藥物、疫苗
研發合作。同意以共同抗疫為契機，不斷增進三國民眾間的友好感情。我們還一致同意積極承擔
國際責任，提高全球公共衛生水平，攜手為全球抗疫鬥爭作出應有貢獻。（ｗｌ）

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