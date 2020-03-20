【ＦＯＣＵＳ】ＬＰＲ未降有深意，谷基建還靠內銀

【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎疫情續蔓延，韓國、巴西、澳洲、英國等多國央行競相減息救市，

市場原本預期將調降５基點的內地貸款市場報價利率（ＬＰＲ），周五（２０日）意外保持不變

，似驗證本欄周一（１６日）所指，「力保銀行體系，中美殊途同歸」。

面對首季ＧＤＰ負增長幾已板上釘釘，全年計亦恐直插逾４０年最低，坊間已有風聲指，北

京或祭出萬億級財政刺激，其中包括發行不逾２﹒８萬億地方專項債谷基建。鑒於「基建未動，

資金先行」，勢需呵護好一眾專項債的大買家－－內銀，及保持對外資買債的吸引力。



＊２﹒８萬億專項債蓄勢待發＊



多國央行競相減息救市，繼花旗國聯邦基金利率降至０至０﹒２５厘後，澳洲、英國分別再

緊急減息至０﹒２５厘及０﹒１厘。市場預期中國也將跟隨減息潮，惟今早公布的貸款市場報價

利率（ＬＰＲ）２月與持平，１年期、５年期分別報４﹒０５％、４﹒７５％。

對應資產端的ＬＰＲ較對應負債端的ＭＬＦ溢價９０點子（４﹒０５％ ＶＳ

３﹒１５％），理論上大有減息空間以響應「降成本」，何解本就龜速的下行之勢再暫停？正如

本欄周一所指，避免過度擠壓內銀息差，維持其風險偏好，應是最大考量，而背後更是北京的財

政刺激大計。

目前，因應首兩月工業生產、消費、固定投資齊錄雪崩式下跌，機構已大幅下調內地全年經

濟增長預期至３﹒４％，為１９７６年以來最低；首季更恐錄同比跌６％，為有記錄以來最差。

實現「全面小康」為重中之重，惟穩就業更是不容有失，坊間已有風聲指，北京或祭出萬億級財

政刺激，其中包括發行不逾２﹒８萬億地方專項債谷基建，規模勢超去年的２﹒１５萬億。



＊維持中美豐厚息差續吸外資＊



內地基建大潮將至，從本月前兩周的各地申報項目金額高達３﹒５萬億可見一斑，超過同期

房地產及製造業申報之和的２﹒３萬億。「基建未動，資金先行」，要保障基建立項、開工、落

地，天量資金從何而來？專項債無疑是最大倚仗，而其最大買家，正是一眾內銀（截至去年１０

月，商業銀行投資地方債佔比高達８８﹒５％，其次是政策性銀行佔比８﹒１％）。

淨息差對內銀收入及盈利水平影響不可小覷，亦間接左右其買入專項債的動力；繼ＬＰＲ保

持不變後，下一步料大概率下調存款基準利率。

除了商業銀行，同為地方債大買家、同時擔當扶危救急角色的政策性銀行，若要保持對外資

的吸引力，維持中美之間豐厚息差同樣關鍵。單計２月，境外機構投資者即淨買入１２７１億元

中國債券，按月勁升１３４％，其中政策性銀行金融債佔比達３９％。

面對環球零利率、負利率氾濫，獨保定力的央媽是否在下一盤大棋？拭目以待。

