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20/03/2020 10:14

【新冠肺炎】關愛基金資助清貧中小學生購買流動電腦裝置支援學習

　　《經濟通通訊社２０日專訊》就支援基層家庭學生上網學習事宜，政府發言人今日表示，關
愛基金自２０１８╱１９學年起透過學校，推行資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子
學習的援助項目，為期三年。鑑於不少學生需要在停課期間使用自己的流動電腦裝置在家中進行
電子學習，所有推行電子學習的公營中學或小學，如學生符合其他受惠資格，所屬學校可為有關
學生向教育局提出申請基?資助。（ｃｌ）

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