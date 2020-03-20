【新冠肺炎】本港今最少增２４宗初步確診，涉空手道運動員曾綺婷

《經濟通通訊社２０日專訊》消息透露，本港今日最少新增２４宗初步確診個案，大部分有

外遊紀錄。初步確診者包括空手道港隊運動員曾綺婷、一名渣打職員和一名國泰（００２９３）

空姐，而３月１４日的婚宴再多一人確診；蘭桂坊Ｐｕｒｅ Ｆｉｔｎｅｓｓ健身室相關個案亦

再增加一人。

曾綺婷隊友李振豪早前已經確診，成為本港首位確診的全職運動員。香港空手道隊上月兵分

兩路，李振豪等４名港將及１名法籍教練，前往法國集訓，期間曾到奧地利比賽。

另外，中銀香港（０２３８８）表示，中銀大廈管理公司昨天（１９日）接獲通知稱，第

２０４宗確診個案人士是中環花園道中銀大廈４０樓一名租戶的職員，並非中銀香港員工。該名

人士在本周二（１７日）自美國返港，曾於３月１７－１８日返回位於中銀大廈４０樓的辦公室

，其後因身體不適入院，經醫院檢查後確診，管理公司已消毒。

同時，第１８３宗確診個案人士曾於３月１４日（星期六）到訪位於中環德輔道中的中國銀

行大廈１３至１５樓的中國會，但未進入中銀分行大堂及其他辦公地點樓層，管理公司已消毒。

至於今日初步確診的國泰空姐，現年５１歲，在３月５－１０日曾到美國波士頓，自前日（

１８日）起發燒，翌日到急症室求診，其同事亦是確診者。（ｃｌ）

