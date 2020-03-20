【新冠肺炎】澳門逾６８０名大專院校學生有條件於下月１日起復課

《經濟通通訊社２０日專訊》澳門高等教育局表示，４月１日開始，６所高等院校個別班級

，可以在首階段有條件復課，當中有２２個課程，佔全澳院校課程７﹒３％，涉及６８４名學生

，佔全澳院校學生１﹒９％。

４月１日開始復課的院校包括澳門旅遊學院、澳門保安部隊高等學校及澳門鏡湖護理學院，

共有１４個班級，涉及４０９位學生。４月７日開始復課的院校包括澳門理工學院、澳門管理學

院共有７個班級，涉及２５４位學生。另外，聖若瑟大學會在４月８日開始復課，共１個班級，

涉及２１人。（ｃｌ）

