《經濟通通訊社２０日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日表示，澳門無新增確
診個案，仍維持累計１７宗確診。不過，中心今日收到國家衛生健康委員會通知，１名澳門居民
在北京地壇醫院診斷為新型肺炎確診患者。該名澳門居民為１９歲女學生，早前從美國經韓國首
爾飛抵北京。
澳門首１０例確診患者經已康復出院，第１１名至第１７名確診住院病人，情況良好。
另外，５７名從湖北回澳居民已排除傳播風險，今日起將陸續回到社區。（ｃｌ）
20/03/2020 17:55
【新冠肺炎】澳門今日無新增確診，但一名居民在北京染疫
《經濟通通訊社２０日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日表示，澳門無新增確
診個案，仍維持累計１７宗確診。不過，中心今日收到國家衛生健康委員會通知，１名澳門居民
在北京地壇醫院診斷為新型肺炎確診患者。該名澳門居民為１９歲女學生，早前從美國經韓國首
爾飛抵北京。
澳門首１０例確診患者經已康復出院，第１１名至第１７名確診住院病人，情況良好。
另外，５７名從湖北回澳居民已排除傳播風險，今日起將陸續回到社區。（ｃｌ）
|生財有道20/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
|生財有道20/03/2020
港股升逾千點收22805 中移動漲14%
|生財有道20/03/2020
【股王績後】騰訊業績符預期 大行指具防禦力高盛看488元
|香港政情20/03/2020
【新冠肺炎】陳肇始：不排除禁止非香港居民入境 或擴大監測範圍
|生財有道20/03/2020
《嚟緊炒D乜》飛鶴北水愛股 放榜在即盈利支持股價
|生財有道20/03/2020
【新冠肺炎】香港快運下周起停航至4月30日
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰