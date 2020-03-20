【新冠肺炎】澳門今日無新增確診，但一名居民在北京染疫

《經濟通通訊社２０日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日表示，澳門無新增確

診個案，仍維持累計１７宗確診。不過，中心今日收到國家衛生健康委員會通知，１名澳門居民

在北京地壇醫院診斷為新型肺炎確診患者。該名澳門居民為１９歲女學生，早前從美國經韓國首

爾飛抵北京。

澳門首１０例確診患者經已康復出院，第１１名至第１７名確診住院病人，情況良好。

另外，５７名從湖北回澳居民已排除傳播風險，今日起將陸續回到社區。（ｃｌ）

