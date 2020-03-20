《經濟通通訊社２０日專訊》興證國際金融（０６０５８）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止年度會錄得虧損約４﹒６２億元，相對於上個財政年度錄得純利。
轉盈為虧主要由於今年香港經濟遭遇２００９年經濟衰退以來最差的局面，第三季度已步入
技術性下滑，香港經濟面對重大挑戰，資本市場持續低迷，交易量下滑，導致公司經紀業務收入
下跌；以及集團於２０１９年度就保證金貸款產生之應收帳款的預期信貸虧損。（ｃｗ）
20/03/2020 17:06
【企業盈警】興證國際（６０５８）料去年轉盈為虧蝕４﹒６２億元
《經濟通通訊社２０日專訊》興證國際金融（０６０５８）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止年度會錄得虧損約４﹒６２億元，相對於上個財政年度錄得純利。
轉盈為虧主要由於今年香港經濟遭遇２００９年經濟衰退以來最差的局面，第三季度已步入
技術性下滑，香港經濟面對重大挑戰，資本市場持續低迷，交易量下滑，導致公司經紀業務收入
下跌；以及集團於２０１９年度就保證金貸款產生之應收帳款的預期信貸虧損。（ｃｗ）
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