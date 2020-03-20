【新冠肺炎】樂聲電子董事總經理李本智對病毒測試呈陽性反應

《經濟通通訊社２０日專訊》樂聲電子（００２１３）公布，董事總經理李本智於昨日

（１９日）對新型冠狀病毒測試呈陽性反應。他目前情況穩定並在本地醫院接受治療。公司的辦

公室已由一間專業公司進行徹底清潔及消毒。

集團指，正與衛生防護中心緊密合作，以確保曾與李本智接觸的員工及商業夥伴得知有關消

息。為了保障員工，同時不影響商業運作，集團已採取謹慎的防禦措施。集團續指，李本智的症

狀相對輕微，並不影響公司業務。（ｃｗ）

