《經濟通通訊社２０日專訊》耀高控股（０１７９６）公布，集團預期截至２０２０年３月
３１日止年度錄得未經審計虧損淨額約７００至９００萬元，對比上年度錄得溢利淨額約
３６００萬元。
轉盈為虧主要由於期間承接的大型項目數量減少，以及若干項目因爆發新型冠狀病毒疫情而
延遲，導致收益減少；集團的整體建築成本主要因期間若干項目產生不可預計的額外成本而增加
，導致毛利率下降；以及集團為應對期間激烈的市場競爭，採納了更具競爭力的項目定價策略。
（ｃｗ）
20/03/2020 17:27
【企業盈警】耀高控股料本年度將轉盈為虧蝕最多９００萬元
《經濟通通訊社２０日專訊》耀高控股（０１７９６）公布，集團預期截至２０２０年３月
３１日止年度錄得未經審計虧損淨額約７００至９００萬元，對比上年度錄得溢利淨額約
３６００萬元。
轉盈為虧主要由於期間承接的大型項目數量減少，以及若干項目因爆發新型冠狀病毒疫情而
延遲，導致收益減少；集團的整體建築成本主要因期間若干項目產生不可預計的額外成本而增加
，導致毛利率下降；以及集團為應對期間激烈的市場競爭，採納了更具競爭力的項目定價策略。
（ｃｗ）
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