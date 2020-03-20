【企業盈警】維太創科料去年轉盈為虧，蝕最少８００萬人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》維太創科（０６１３３）公布，集團預期截至２０１９年１２

月３１日止年度會錄得不少於８００萬元（人民幣．下同）的虧損淨額，相比去年同期錄得

１４５０萬元之純利。

轉盈為虧主要由於市道相對較疲弱及價格競爭激烈令營業額及毛利下跌；期內並無２０１８

年期間所錄得之貿易應收款項已確認減值之一次性撥回約５３０萬元；銀行存款之利息收入於期

間減少１０００萬元；以及匯兌收益於期間減少約４４０萬元，而期間銷售及分銷開支減少約

５４０萬元則產生抵銷作用。（ｃｗ）

