【企業盈警】華融國際（００９９３）料去年虧損與２０１８年相若

《經濟通通訊社２０日專訊》華融國際（００９９３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損與２０１８年度虧損約１５﹒４８億元相若。

該集團指，錄得虧損主因去年下半年經濟環境複雜多變及香港證券市場持續震蕩下行影響，

預期去年度末就債務工具的直接投資、應收帳款、貸款及孖展融資墊款加大撥備力度，且按公允

價值計入損益帳之金融資產的不利公允價值變動而錄未變現虧損亦將增加。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

