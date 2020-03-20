《日入而息》利豐獲１﹒５倍溢價提私有化，港股急升１０９５點

《今天重點》﹡利豐（００４９４）擬以每股１﹒２５元提私有化，涉資７２﹒２億；利豐

去年扭虧為盈賺１７００萬美元，不派末期息

﹡國泰（００２９３）４月及５月客運運力大削９６％

﹡香港快運表示由下周一起停運所有航班至４月３０日；香港快運暫停航班，

陳帆指與機管局商討措施助航空業

﹡啟德商業地本月２７日起招標，５月８日截標；觀塘安達臣道住宅地招標，

作港人第二個首置先導項目

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒８％結束四連跌，惟料跌勢未止

﹡本港破紀錄單日新增４８宗確診，累計共２５６宗



《即日市況》﹡港股急升１０９５點收２２８０５，市傳內地推數萬億財政刺激措施



《深滬股市》﹡滬指收升１﹒６％全周挫約半成，入富擴容未刺激成交



《美元匯價》﹡英鎊短線仍勢弱，但小心有反彈；歐元最新報１﹒０７２６╱３０，日圓最

新報１１０﹒１３╱１６



《公司業績》﹡國泰君安國際（０１７８８）去年純利升１２﹒４％，末期息２仙

﹡漢思能源（００５５４）去年度虧轉盈１１﹒１億元，不派息

﹡濱江服務（０３３１６）擬每年純利不少於５０％分派股息

﹡中海宏洋（０００８１）年賺逾３３億元人幣，升６３％，息１９﹒５港仙

﹡深圳國際（００１５２）去年度多賺１９﹒２％，連特息共１﹒１７元

﹡華潤啤酒（００２９１）全年多賺３４﹒３％，息４﹒５分人幣

﹡中升（００８８１）年度盈利４５億元人民幣，升２３﹒８％，息４５港仙

﹡建發（０１９０８）年度盈利１７﹒２億元人幣，升近２１％，息８２港仙

﹡浦林成山（０１８０９）全年度盈利４﹒８億元人民幣，升０﹒２％，息

２０港仙

﹡利豐（００４９４）去年扭虧為盈賺１７００萬美元，不派末期息

﹡永豐集團控股（０１５４９）去年扭虧賺１６０萬元，不派息

﹡港通控股（０００３２）去年純利升６２﹒６％，派末期息０﹒２４元

﹡新華製藥（００７１９）去年多賺１７﹒５％，末期息０﹒１２元人民幣

﹡渝太地產（０００７５）全年純利升１﹒８％，派末期息１仙

﹡永勝醫療（０１６１２）去年少賺６２﹒８％，派末期息１﹒１仙

﹡粵運交通（０３３９９）去年淨利潤３﹒０５億元人民幣，升２％，不派息

﹡東建國際（００３２９）去年虧損擴大至９６８９﹒７萬元，不派息



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）供應鏈復工達八成，５Ｇ產品發布策略不變

﹡Ｖｉｕ與新加坡新傳媒合作，為用戶提供戲劇及生活時尚節目

﹡大洋集團（０１９９１）全矽膠口罩產品完成ＦＤＡ登記

﹡中信證券表示目前沒有任何併購計劃，短期將以多種手段補充資本；疫情過

去對業務無影響，料未來經濟將大幅下滑

﹡共享集團因未償還１９１萬，遭王汝淨申請清盤

﹡安賢園中國（００９２２）今早宣布停牌

﹡泛海集團（００１２９）斥１６９０萬美元購買中國恆大三份票據

﹡高銀金融（００５３０）一房產公司擬全面收購其啟德土地項目公司

﹡國泰（００２９３）４月及５月客運運力大削９６％

﹡國盛投資（０１２２７）接獲法院清盤呈請

﹡密迪斯肌（０８３０７）向豐盛（００６０７）回購８０００萬股，涉資千

萬元

﹡康德萊醫械（０１５０１）擬參投兩份醫療器械基金

﹡壹家壹品（０８１０１）終止配售２﹒６１億股，無法達成條件

﹡中生製藥（０１１７７）口服抗凝血藥物「達比加群酯膠囊」，獲頒發藥品

註冊批件

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）去年底可銷售證實儲量及可能煤炭儲量為

８﹒７２億噸

﹡利豐（００４９４）擬以每股１﹒２５元提私有化，涉資７２﹒２億

﹡陳武已獲委任為朸濬國際（０１３５５）行政總裁

﹡中國光大綠色環保（０１２５７）去年共收１８億元人民幣國家補貼

﹡君實生物（０１８７７）與中科院微生物所將合作開發新冠病毒抗體

﹡久康國際（００８５０）訂立柴油供應及銷售合約，涉及收益約６００萬美

元



《國企紅籌》﹡華潤啤酒（００２９１）疫情對２月份銷售影響非常大，未來繼續有工場關

閉

﹡深圳國際（００１５２）中國經濟將在疫情結束後快恢復



《神州民企》﹡京信通信（０２３４２）工廠已全面復工，並實施早晚兩班制趕工交貨



《中國要聞》﹡工信部表示引導工業互聯網增強５Ｇ、區塊鍊等新技術

﹡內地發文推進央企知識產權工作高質量發展指導意見

﹡深交所表示去年散戶平均資產５４﹒７萬按年增１０萬元

﹡ＩＤＣ表示去年中國智能音箱市場出貨量增長超１００％

﹡新包商銀行股東亮相：內蒙古財政和國企合計持股逾半

﹡國家能源局表示２月全社會用電量同比下降１０％

﹡標普表示地方政府持股大國企是潛在風險點，債務負擔高

﹡一行兩會出台辦法激勵地方金融工作，入選可得５獎勵

﹡上交所將研究推出ＥＴＦ集合申購機制

﹡上海市重點外資、外貿企業已全部復工

﹡上海市商務委表示將適時出台促消費政策

﹡上期所調整銅、錫期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度

﹡受疫情影響，交行財富景氣指數創單期最大跌幅

﹡特斯拉上海超級工廠每周產能已超過疫情前水平

﹡上海將對受疫情較大四行業進行補貼，每人８００元

﹡北京加強公務機從其他口岸入境進京管理

﹡江西省將試行周末２﹒５天假，振興疫後旅遊消費

﹡人行逆回購２４連停，本周全口徑淨投放１０００億；３月貸款市場報價利

率一年期、五年期以上均維持不變；人行馬駿稱降準影響ＬＰＲ需時，未來

續降準空間較大；人行下周四在香港發行１００億人幣央行票據；人行副行

長朱鶴新任中信集團黨委書記，接替常振明；２月滬市日均交易量環比增

３５﹒４％

﹡貴州茅台市值超越可口可樂，五糧液超百威英博

﹡信行前行長孫德順涉貪腐被開除黨籍，移交檢方起訴

﹡外匯局表示２月銀行結售匯順差擴大至１４２億美元；２月外匯市場總體平

穩，人幣資產較具吸引力

﹡５條大灣區城際鐵路項目合同簽約，總投資超２０００億元人民幣

﹡國務院發實施意見強化穩就業，加大失業保險穩崗返還

﹡廣電總局表示研究部署廣電５Ｇ技術標準體系建設工作

﹡上金所縮小白銀延期合約漲跌停板幅度和保證金比例

﹡上期能源就風險控制管理及交割相關細則修訂徵求意見

﹡中日韓舉行特別外長視頻會議，有序恢復三國經貿合作



《寶島快訊》﹡國安基金進場救市，台股收升６％報９２３４﹒０９點

﹡台灣銀行公會雨天不收傘，企業貸款可展期至明年底



《其他消息》﹡職業訓練局及智慧城市聯盟合辦「智慧城市專業文憑」課程

﹡金管局表示去年第四季信用卡交易額按年減少２﹒８％；２月收到８１宗有

關銀行投訴的個案

﹡本港去年第四季儲值支付工具交易額按季升３﹒５％

﹡啟德商業地本月２７日起招標，５月８日截標

﹡觀塘安達臣道住宅地招標，作港人第二個首置先導項目

﹡保險業條例修訂，擴寬可承保風險範圍及優化監督架構

﹡深股通額度全日流走１２﹒７億元，時隔七天後錄淨流入；滬股通額度全日

用４６﹒７億元，陸股通淨流入近１７億

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒８％結束四連跌，惟料跌勢未止



《其他消息》﹡本港破紀錄單日新增４８宗確診，累計共２５６宗

﹡張竹君稱今日新增僅１人無香港身份證，封關幫助不大

﹡全國昨新增確診３９宗全屬境外輸入，廣東佔１４宗

﹡上海昨新增８例境外輸入性新冠肺炎確診病例

﹡澳門２月入境旅客按年大跌９６％，首兩月減少５７％；澳門逾６８０名大

專院校學生有條件於下月１日起復課；澳門今日無新增確診，但一名居民在

北京染疫

﹡全球死亡病例突破一萬宗，意大利繼續超越中國

﹡意大利確診死亡人數超越中國至逾３４００人

﹡加州宣布封城禁足，洛杉磯發布規定籲市民留在家中

﹡英國政府否認計劃封鎖倫敦，已調配軍隊待命支援抗疫

﹡越南提議將東盟會議推遲至６月底舉行

﹡民航信息表示兩個月中國航空公司系統處理量跌逾４３％

﹡李文亮報告定調公安執法不當，訓誡書被撤副所長記過

﹡政府表示已派發６６萬個口罩予外判清潔工，措施繼續

﹡香港快運表示由下周一起停運所有航班至４月３０日

﹡香港快運暫停航班，陳帆指與機管局商討措施助航空業

﹡納瓦羅試圖遊說特朗普，要求藥廠返回美國生產

﹡高盛長江中心辦公室員工疑染病，最近無旅行史

﹡商經局表示本地口罩生產資助計劃批出首兩條生產線

﹡陳肇始稱不排除禁止非香港居民入境，或擴大監測範圍

﹡渣打荃灣眾安街分行有員工確診，分行暫時關閉

﹡德視佳（０１８４６）料疫情對歐洲業務造成不利影響

﹡澳門政府將今年博彩收入估算減半至１３００億澳門元

﹡薄扶林患者愛犬病毒測試呈陽性，累計第二宗

﹡關愛基金資助清貧中小學生購買流動電腦裝置支援學習

﹡蘭桂坊生意受挫，協會稱是否停業需平衡健康與營業

﹡觀塘老人院長者及規劃署員工初步確診

﹡內地蘋果官網限購，每人最多買兩部ｉＰｈｏｎｅ

﹡邱騰華稱不少企業有意生產兒童口罩

﹡藥監局已批准１２個核酸檢測試劑，８個抗體檢測試劑

﹡樂聲電子董事總經理李本智對病毒測試呈陽性反應

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