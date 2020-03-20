【油市博奕】傳俄羅斯總統普京不會屈服於沙特，即使帶來重大損失

《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社引述了解俄羅斯立場的知情人士表示，總統普京拒絕
屈服於沙特，不會動搖不會休戰，並認為來自沙特的石油勒索意味石油價格戰將繼續。
消息指，雖然俄羅斯沒有想到沙特會發起價格戰，但到目前為止俄羅斯有信心能比沙特堅持
得更耐。
消息亦直指，普京執政俄羅斯達二十年，有足夠經驗度過當前危機，強調即使價格戰會帶來
重大損失，普京亦不會屈服。（ａｌ）
|香港政情20/03/2020
【新冠肺炎】陳肇始：不排除禁止非香港居民入境 或擴大監測範圍
|生財有道20/03/2020
《嚟緊炒D乜》飛鶴北水愛股 放榜在即盈利支持股價
|生財有道20/03/2020
【新冠肺炎】香港快運下周起停航至4月30日
|FOCUS20/03/2020
【FOCUS】LPR未降有深意 谷基建還靠內銀
|生財有道20/03/2020
【大熊來了】港交所連續兩日加期指按金 升幅逾一成
|生財有道20/03/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：煤氣股東先持有謀後著
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰