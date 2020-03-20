【油市博奕】傳俄羅斯總統普京不會屈服於沙特，即使帶來重大損失

《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社引述了解俄羅斯立場的知情人士表示，總統普京拒絕

屈服於沙特，不會動搖不會休戰，並認為來自沙特的石油勒索意味石油價格戰將繼續。

消息指，雖然俄羅斯沒有想到沙特會發起價格戰，但到目前為止俄羅斯有信心能比沙特堅持

得更耐。

消息亦直指，普京執政俄羅斯達二十年，有足夠經驗度過當前危機，強調即使價格戰會帶來

重大損失，普京亦不會屈服。（ａｌ）

