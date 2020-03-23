《日出而作》美股期貨大幅下挫，美元回落，油價急挫金靠穩

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 １９１７３﹒９８ 跌９１３﹒２１點╱４﹒５５％

標普５００ ２３０４﹒９２ 跌１０４﹒４７點╱４﹒３４％

納斯達克 ６８７９﹒５２ 跌２７１﹒０６點╱３﹒７９％

倫敦富時１００ ５１９０﹒７８ 升 ３９﹒１７點╱０﹒７６％

法蘭克福ＤＡＸ ８９２８﹒９５ 升３１８﹒５２點╱３﹒７０％

巴黎ＣＡＣ４０ ４０４８﹒８０ 升１９３﹒３０點╱５﹒０１％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０﹒５９，歐元兌美元１﹒０６８４



《最新資訊》﹡安達臣道首置項目，新地（０００１６）華懋研投標

﹡房委會東涌建首個組裝合成公屋，提供２４０個單位

﹡紐約及加州禁足，美股跌逾４％，道指挫９１３點

﹡各國央行聯手增強流動性，美元下跌

﹡民主黨或阻經濟計劃通過，美股期貨現挫近４％

﹡安倍晉三如果無法舉辦完整奧運會，將不得不推遲

﹡憂無法通過刺激經濟方案，美股期貨早段跌停

﹡努欽料緊急援助計劃周一通過，惟民主黨強力阻撓

﹡墨西哥央行上周突然減息半厘至６﹒５厘

﹡外匯局擴大企業借用外債空間不會引發規模大幅上升

﹡所有赴京國際航班均須先到上海天津等１２城市入境

﹡新民黨立會初選，李梓敬取得足夠提名

﹡北韓周六再發射不明飛行物，特朗普致信提供抗疫幫助

﹡ＩＭＦ中國經濟初顯正常化跡象，但仍面臨嚴峻風險

﹡上海將對所有入境人員實施新冠病毒核酸檢測

﹡全國昨確診３９宗累破８﹒１萬宗，港增４４宗超內地

﹡特朗普與習近平就疫情通話，稱對中國有點不滿

﹡陳茂波市道較沙士嚴峻，失業率短期料續升

﹡麥樸思環球疫情引發熊市，比８７年股災更嚴重

﹡建德國際（００８６５）料去年純利按年大增

﹡國微控股（０２２３９）料去年賺不少於１０００萬美元

﹡敘福樓（０１９７８）料去年虧損１０００萬元

﹡ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）料去年虧損減最多９０％

﹡大中華地產（０００２１）料去年盈轉虧損最多４００萬元

﹡中國白銀（００８１５）料去年蝕最高６０００萬人幣

﹡中國星（００３２６）料去年虧損最多３﹒７億元

﹡中港石油（００６３２）料去年虧損２﹒７億元人幣

﹡四海國際（００１２０）料去年虧損１﹒７億元

﹡弘業期貨（０３６７８）料去年純利跌最多７５％

﹡合興集團（０００４７）料第一季度錄經營虧損

﹡京西國際（０２３３９）料去年純利跌不少於９０％

﹡金貓銀貓（０１８１５）料去年純利大減甚或錄虧損

﹡冠城鐘表珠寶（００２５６）料去年純利跌逾５０％

﹡南方通信（０１６１７）料去年純利減最多８０％

﹡恆大健康（００７０８）料去年虧損擴至４９億元人幣

﹡格林國際（０２７００）去年虧損或增逾１倍

﹡高力集團（０１１１８）料去年虧損收窄逾８０％

﹡通海金融（００９５２）料去年最差盈轉虧蝕２０００萬元

﹡復旦張江（０１３４９）料首季蝕最多１９８０萬人幣

﹡華融投資（０２２７７）料去年虧損不低於９億元

﹡雲能國際（０１２９８）料去年虧損減７０％

﹡新天地產（００７６０）料去年盈轉虧損

﹡新時代能源（００１６６）料去年虧損最高逾２３億元

﹡綠心（０００９４）料去年虧損大增

﹡毅德國際（０１３９６）料去年虧損最高３億元人幣

﹡環球實業（０１０２６）料去年虧損增逾３倍

﹡豐德麗（００５７１）料中期虧損大增

﹡麗新發展（００４８８）料中期轉蝕，受累公平值虧損

﹡麗新製衣（００１９１）料中期轉蝕，受累物業公平值虧損

﹡麗豐控股（０１１２５）料中期轉蝕，受累公平值虧損

﹡譽宴集團（０１４８３）料去年虧損最高７５００萬元

﹡ＭＢＶ（０１９５７）延至本月３０日上市

﹡中石化煉化（０２３８６）去年純利增３０％，派息２１﹒２分人幣

﹡中星集團（０００５５）香港建兩口罩生產線，料４月量產

﹡中海物業（０２６６９）去年純利增３３％，派息２﹒８仙

﹡中海重工（００６５１）或獲訂購船隻，訂備忘錄

﹡中渝置地（０１２２４）去年純利增１﹒４倍，派息２仙

﹡五洲國際（０１３６９）或遭除牌，正考慮覆核除牌決定

﹡天譽置業（０００５９）去年純利增逾５％，派息２﹒３仙

﹡北大荒（０００３９）擬購寧夏酒莊管理２０％股權

﹡易居企業（０２０４８）６﹒６億元人幣購上海辦公物業

﹡東方海外（００３１６）去年多賺逾１１倍，派息共２６﹒６９美仙

﹡青島銀行（０３８６６）去年純利升１３％，派息２０分人幣

﹡星光文化娛樂（０１１５９）好萊塢簽近１０導演，今年製６部電影

﹡美麗華酒店（０００７１）去年純利跌逾２０％，派末期息３４仙

﹡博華太平洋（０１０７６）塞班島娛樂場停業１０天抗疫

﹡復星旅遊文化發行７０億元商業抵押支持證券還債

﹡華人置業（００１２７）１７６６萬元售永續債券，料蝕４０５萬元

﹡萬科企業（０２２０２）兩項債券於今日起在深交所掛牌上市

﹡達飛控股（０１８２６）建議改名「旭通控股」

﹡慕容控股（０１５７５）首兩月銷售同比減５２％



《國企紅籌》﹡中國鐵建（０１１８６）子公司去年利潤大降兩成至１﹒２２億人幣

﹡中煤能源（０１８９８）去年純利增４０％，派息１２﹒７分人幣

﹡招金礦業（０１８１８）去年多賺１％，派息４分人幣

﹡海螺水泥（００９１４）去年多賺近１３％，派息２元人幣

﹡華電福新（０８１６）去年多賺６％，派息５﹒４分人幣

﹡滬杭甬（００５７６）去年多賺５％，派息３５﹒５分人幣

﹡中國建材（０３３２３）附屬北新建材年度純利跌８２％

﹡中國太保（０２６０１）年度純利增５４％至２７７億，派末期息１﹒２元



《神州民企》﹡山水水泥（００６９１）去年純利升逾３５％，不派息

﹡中國宏橋（０１３７８）去年多賺１３％，派息３４港仙

﹡未來發展（０１２５９）４２００萬元購諮詢服務商６０％股權

﹡忠旺（０１３３３）借殼分拆遼寧忠旺滬上市

﹡紫金（０２８９９）去年純利增近５％，派息１０分人幣

﹡綠城（０３９００）北京項目獲中交世房３８億人幣入股

﹡太陽城集團（０１３８３）料去年虧損逾１５億元人幣

﹡中國恆大（０３３３３）料去年純利跌５０％

﹡歡悅互娛（００５０５）料去年純利增逾１倍



《中國要聞》﹡人行表示目前斷定全球進入金融危機為時尚早

﹡人行表示Ｍ２社融與ＧＤＰ匹配並略高，人幣７關口波動

﹡人行表示金融系統１１３７人感染，４２人去世

