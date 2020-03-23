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即市新聞

23/03/2020 09:23

美股期貨曾跌停，港股低開１１４５點報２１６５９，國指跌近半成

　　《經濟通通訊社２３日專訊》由於美國共和及民主兩黨就新一輪救市措施存很大分歧，消息
拖累美股期貨市場急瀉，其中道指跌逾９００點，再次跌５％至跌停，而標指及納指期貨同樣下
挫且一同跌停。恆指受拖累下低開逾１１００點，於美加擁有業務的創科實業低開９﹒７％；油
股同樣遭市場拋棄，中海油（００８８３）低開７﹒７％，中石化（００３８６）跌６﹒３％。
恆生指數開報２１６５９點，跌１１４５點或跌５﹒０２％，主板成交４６﹒４１億元。國企指
數報８６６９點，跌４４９點或跌４﹒９３％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌４﹒７９％，報４４﹒７５元；港交所
（００３８８）跌４﹒１３％，報２０９元；騰訊控股（００７００）跌５﹒３９％，報
３４０﹒２元；中移動（００９４１）跌５﹒１１％，報５２元；友邦保險（０１２９９）跌
５﹒９３％，報６１﹒１元。

　　恆指十大開市跌幅股分表現如下：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　４４﹒０５元　　　跌９﹒７３％
　　長實集團（０１１１３）　　３５﹒３０元　　　跌９﹒６０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　９４﹒００元　　　跌８﹒７４％
　　中海油　（００８８３）　　　６﹒５８元　　　跌７﹒７１％
　　中國神華（０１０８８）　　１２﹒４２元　　　跌７﹒４５％

　　中國人壽（０２６２８）　　１２﹒９８元　　　跌７﹒０２％
　　碧桂園　（０２００７）　　　７﹒９５元　　　跌７﹒０２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３６﹒２０元　　　跌６﹒９４％
　　申洲國際（０２３１３）　　７５﹒１０元　　　跌６﹒６５％
　　中石化　（００３８６）　　　３﹒２８元　　　跌６﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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