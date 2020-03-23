《盤後部署》歐美疫情高峰禍及港股或續遭拋售，料二萬點才見支持

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚（２２日）美國參議院表決經濟刺激計劃，惟共和民主兩

黨洽談推出新一輪總值可能超過１萬億美元的救市措施有很大分歧，道指期貨亞洲時段跌停，港

股今早低開１１４５點，報２１６５９點，再度失守兩萬二，已是全日最低位。當中美國的救市

措施未定，令出口股明顯受壓；公用股、內房股及中資金融股同樣繼續遭大肆拋售。

臨近尾市，香港政府推出新防疫措施，包括周三（２５日）凌晨起周三凌晨起禁止來自海外

的非本港居民入境，為期１４天，以及禁止全港領有酒牌食肆及會所等賣酒，最終港股收報

２１６９６點，跌１１０８點或跌４﹒８６％，主板成交１３７５﹒４９億元。國企指數報

８７５１點，跌３６６點或跌４﹒０２％。

Ａ股同樣大瀉，上證綜合指數報２６６０點，跌８５點或跌３﹒１１％。深證成份指數報

９６９１點，跌４５８點或跌４﹒５２％，兩市總成交６８７４﹒０９億元人民幣，是２月３日

以來成交新低。



＊高盛預測標指或跌至２０００點水平＊



高盛預計，隨美股公司的每股收益降低，標指或也將進一步跌至２０００點。股票策略師

Ｄａｖｉｄ Ｋｏｓｔｉｎ上周五（２０日）在報告中指出，料標普５００指數成分股公司本年

全年每股收益為１１０美元，較去年大跌三成三；預計第二季度標指成分股公司們將錄得每股淨

虧損１０美元。

此外，高盛料能源、非必需消費品如郵輪、酒店、餐飲行業以及航空工業將受重創，必需消

費品公司而大量囤積貨品將部分影響其每股收益。Ｋｏｓｔｉｎ又表示，股市是商業趨勢的先行

指標，企業活動持續惡化，目前還沒有觸底跡象。其稱現已有不少公司警告第一季度財務業績將

令人失望，同時也有許多公司撤回此前發布的業績指引，反映出企業面臨前所未有的困難。

大摩的經濟學家代表近日指，新冠肺炎疫情將令美國陷入較早前預測大的衰退，預計第二季

ＧＤＰ將創紀錄地萎縮３０﹒１％。

一星期前Ｅｌｌｅｎ Ｚｅｎｔｎｅｒ為首的經濟學家才預計美國二季度ＧＤＰ將萎縮４％

。他們亦預計美國二季度平均失業率為１２﹒８％，消費將下降３１％。他們表示，美國３月份

經濟活動幾乎停滯，隨著更多地區採取隔離措施及政府的財政繼續收緊，對ＧＤＰ負面影響只會

越來越大。



＊歐美的疫情高峰剛開始，港股暫不宜估底＊



隔晚美國刺激方案在國會遇阻力，美股期指急瀉，拖累港股本日再挫千點。雖然目前港股市

盈率約９倍多，綜觀全球主要股市已屬於「價值窪地」，估值便宜，本應可逐步入貨，但目前不

確定因素較多，投資者宜先忍手。首先，美國救市措施未知何時推出，筆者先不論此番救火的「

水」是否真的能刺激實體經濟，但目前連救火的「水」尚未填充，只會令市場繼續恐慌，加速美

股繼續拋售。由於美股槓桿率極高，不少投資者需瘋狂「去槓桿」以及拋售他地股市資產以填補

保證金，所以資金自由進出的港股必然是最受累的股市之一。

再者，歐美的疫情高峰才剛開始，不少國家的醫療系統已見超負荷，情況不容樂觀，令當地

的經濟活動幾乎陷入停頓，加上本日美股三大指數期貨亦再度跌停板，所以筆者對港股短期走勢

仍不樂觀，現時亦不宜撈底。由月初至今，恆指由２６０００水平持續下挫，連失多個心理大關

及支持位，恆指目前已跌至２０１６年７月以來低位，短期料上周四恆指低位２１１３９點未必

有支持，估計要到２００００點至２０７００點的位置（２０１６年６月之成交密集區）才有支

持。（ｋｓ）

