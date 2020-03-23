【朝鮮局勢】北韓周六再發射不明飛行物，特朗普致信提供抗疫幫助

《經濟通通訊社２３日專訊》據韓聯社引述南韓軍方報道指，北韓周六（２１日）向東海發

射了一枚不明飛行物，但未有透露更多細節，外界估計是兩枚短程彈道飛彈，是本月內第三度試

射。

不過美國總統特朗普已致信北韓領導人金正恩，提供抗疫幫助。據朝中社引述金正恩妹妹金

與正的聲明，信件包括促進兩國關係的計畫，不過北韓表示已經避免新冠肺炎大流行，未見感染

病例。

聲明又指，特朗普致信是一個很好和適當的行動，兩國最高領導人之間的個人關係，不像兩

國抗疫的關係。（ａｌ）

