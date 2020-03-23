《經濟通通訊社２３日專訊》美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德周日（２２日）預計，
美國受疫情影響，第二季失業率可能觸及３０％，國內生產總值將史無前例挫至５０％。
他呼籲採取更有力的財政應對措施，彌補２﹒５萬億美元的收入損失，確保美國最終實現強
勁復甦。他又指聯儲局將準備採取更多措施，確保在市場發揮作用。
他又預計，在華府的積極回應下經濟活動未來將開始反彈，第三季將是過渡季度，第四季和
明年第一季將相當強勁。（ａｌ）
23/03/2020 09:59
【大熊來了】聖路易斯聯儲行長：美國第二季失業率或飆升至３０％
《經濟通通訊社２３日專訊》美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德周日（２２日）預計，
美國受疫情影響，第二季失業率可能觸及３０％，國內生產總值將史無前例挫至５０％。
他呼籲採取更有力的財政應對措施，彌補２﹒５萬億美元的收入損失，確保美國最終實現強
勁復甦。他又指聯儲局將準備採取更多措施，確保在市場發揮作用。
他又預計，在華府的積極回應下經濟活動未來將開始反彈，第三季將是過渡季度，第四季和
明年第一季將相當強勁。（ａｌ）
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