【大熊來了】聖路易斯聯儲行長：美國第二季失業率或飆升至３０％

《經濟通通訊社２３日專訊》美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德周日（２２日）預計，

美國受疫情影響，第二季失業率可能觸及３０％，國內生產總值將史無前例挫至５０％。

他呼籲採取更有力的財政應對措施，彌補２﹒５萬億美元的收入損失，確保美國最終實現強

勁復甦。他又指聯儲局將準備採取更多措施，確保在市場發揮作用。

他又預計，在華府的積極回應下經濟活動未來將開始反彈，第三季將是過渡季度，第四季和

明年第一季將相當強勁。（ａｌ）

