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23/03/2020 10:43

【大熊來了】大摩預計美國第二季國內生產總值大幅下挫三成

　　《經濟通通訊社２３日專訊》大摩發表最新報告指出，新冠肺炎將導致美國嚴重衰退，第二
季國內生產總值將創紀錄大幅下挫３０﹒１％，失業率平均將達１２﹒８％，消費將減少
３１％。
　　報告又指，經濟活動在本月幾乎陷入停滯，更多地區採取保持社交距離的措施，金融市場進
一步收緊，短期內經濟增長受更多負面因素影響。
　　大摩亦預計，第一季國內生產總值將降２﹒４％，但第三季將開始回升，第四季萎縮２﹒３
％，全年全球經濟增長率將降至僅０﹒３％。（ａｌ）

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