《異動股》恒大（０３３３３）開挫逾１６％，料去年純利跌５０％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國恆大（０３３３３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利按年跌約５０％，至３３５億元人民幣。該股開跌１６﹒３９％，報１０元；成交約

１４９萬股，涉資１５３２萬元。

集團指，去年核心純利預期約４０８億元人民幣，按年跌約４８％，純利下跌主因售價較低

的清尾銷售樓宇在去年交樓結轉，引致交樓單價下降所致。

現時，恆指開報２１６５９，跌１１４５點或跌５﹒０２％，主板成交４６﹒４１億元。國

企指數報８６６９，跌４４９點或跌４﹒９３％。





表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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保利置業 （００１１９） ２﹒１９元 跌 ３﹒９５％

越秀地產 （００１２３） １﹒２９元 跌 ３﹒７３％

瑞安房地產 （００２７２） １﹒１４元 跌 ３﹒３９％

金地商置 （００５３５） ０﹒９７元 跌 ６﹒７３％



中國海外發展（００６８８） ２２﹒８０元 跌 ４﹒８０％

合生創展集團（００７５４） ５﹒６９元 跌 ２﹒４０％

世茂房地產 （００８１３） ２１﹒３５元 跌 ６﹒３６％

龍湖集團 （００９６０） ３２﹒１０元 跌 ３﹒３１％



華潤置地 （０１１０９） ２９﹒００元 跌 ５﹒２３％

融創中國 （０１９１８） ３１﹒６０元 跌 ９﹒８４％

中國恆大 （０３３３３） １０﹒００元 跌１６﹒３９％

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（ｎｓ）

