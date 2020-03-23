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即市新聞

23/03/2020 09:25

《異動股》恒大（０３３３３）開挫逾１６％，料去年純利跌５０％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國恆大（０３３３３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利按年跌約５０％，至３３５億元人民幣。該股開跌１６﹒３９％，報１０元；成交約
１４９萬股，涉資１５３２萬元。
　　集團指，去年核心純利預期約４０８億元人民幣，按年跌約４８％，純利下跌主因售價較低
的清尾銷售樓宇在去年交樓結轉，引致交樓單價下降所致。
　　現時，恆指開報２１６５９，跌１１４５點或跌５﹒０２％，主板成交４６﹒４１億元。國
企指數報８６６９，跌４４９點或跌４﹒９３％。


　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　保利置業　　（００１１９）　　　２﹒１９元　　　跌　３﹒９５％
　　越秀地產　　（００１２３）　　　１﹒２９元　　　跌　３﹒７３％
　　瑞安房地產　（００２７２）　　　１﹒１４元　　　跌　３﹒３９％
　　金地商置　　（００５３５）　　　０﹒９７元　　　跌　６﹒７３％

　　中國海外發展（００６８８）　　２２﹒８０元　　　跌　４﹒８０％
　　合生創展集團（００７５４）　　　５﹒６９元　　　跌　２﹒４０％
　　世茂房地產　（００８１３）　　２１﹒３５元　　　跌　６﹒３６％
　　龍湖集團　　（００９６０）　　３２﹒１０元　　　跌　３﹒３１％

　　華潤置地　　（０１１０９）　　２９﹒００元　　　跌　５﹒２３％
　　融創中國　　（０１９１８）　　３１﹒６０元　　　跌　９﹒８４％
　　中國恆大　　（０３３３３）　　１０﹒００元　　　跌１６﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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