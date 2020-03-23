《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家發改委副秘書長高杲表示，疫情的衝
擊是實實在在的，目前雖然中國疫情防控取得積極成效，但在全球，疫情還在擴散蔓延。對世界
經濟乃至下一步中國經濟的影響還難以準確預料。當前和下一步，穩定就業的形勢和任務很艱巨
、繁重。
總的來看，雖然現在的就業形勢比較嚴峻，但是中國經濟具有強大韌性、潛力和回旋餘地，
長期向好的基本面沒有改變，穩定就業的基礎條件沒有改變。完全有信心、有條件、有能力，戰
勝疫情，穩定經濟，穩定就業。
23/03/2020 11:03
【抗疫維穩】發改委：難料疫情全球蔓延對經濟影響，有信心穩就業
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家發改委副秘書長高杲表示，疫情的衝
擊是實實在在的，目前雖然中國疫情防控取得積極成效，但在全球，疫情還在擴散蔓延。對世界
經濟乃至下一步中國經濟的影響還難以準確預料。當前和下一步，穩定就業的形勢和任務很艱巨
、繁重。
總的來看，雖然現在的就業形勢比較嚴峻，但是中國經濟具有強大韌性、潛力和回旋餘地，
長期向好的基本面沒有改變，穩定就業的基礎條件沒有改變。完全有信心、有條件、有能力，戰
勝疫情，穩定經濟，穩定就業。
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