【抗疫維穩】發改委：國企連續兩年要擴大招聘畢業生規模

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家發改委副秘書長高杲表示，疫情的衝

擊是實實在在的，今年的應屆畢業生求學、求職肯定都會受到很大影響。國家將從對中小微企業

招用畢業生予以補貼，明確國有企業連續兩年要擴大招聘畢業生規模，擴大基層就業規模，包括

一些社區崗位等，包括擴大招生入伍規模、擴大就業見習規模、適當延遲錄用接收等多個方面來

積極創造就業崗位。

發改委還將從深化「放管服」改革、加力促進「雙創」，推進「互聯網＋」行動等方面多措

並舉，穩定和擴大就業，核心就是要通過進一步改善營商環境，積極運用現代科技等來激發全社

會創新創造創業的活力和潛力。

將堅持市場化、法治化、國際化原則，還要堅持以市場需求為導向，以轉變政府職能為核心

，進一步放寬市場准入，進一步推進簡政便民，進一步強化公平公正的監管，為各類市場投資主

體興業營造穩定、公平、透明、可預期的營商環境，進而創造更多的就業機會。

在加力促進「雙創」方面，下一步要進一步深化「證照分離」改革、商事制度改革，充分發

揮創業投資作用，包括加大對創業擔保貸款的支持力度。將政府投資開發的比如孵化器這樣一些

創業載體，要安排一定的比例、場地，免費提供給高校畢業生和農民工來使用，為他們創業提供

一個良好的環境。同時，鼓勵多渠道的靈活就業，支持返鄉入鄉創業就業等這樣一些措施來穩定

和擴大就業。

