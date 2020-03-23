《午市前瞻》續觀望歐美疫情發展，短線料恒指２１５００點見支持

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美國參議院表決經濟刺激計劃，惟共和民主兩黨洽談推出

新一輪總值可能超過１萬億美元的救市措施有很大分歧，道指期貨亞洲時段跌停，港股今早低開

１１４５點，報２１６５９點，失守兩萬二。其中，受美國經濟影響較大的創科（００６６９）

領跌藍籌，公用股及本地銀行股亦沽壓嚴重。隨後，美股期貨略收窄，重磅股騰訊（００７００

）跌幅亦收窄至不到１％，港股跌幅收窄，一度重上兩萬二，報２２０６４點。最終半日收報２

１９４９點，跌８５５點或跌３﹒７５％，主板成交７１８﹒９４億元。國企指數報８８３０點

，跌２８７點或跌３﹒１６％。

Ａ股兩市亦走低。上證綜合指數報２７０１點，跌４３點或跌１﹒６０％，成交１５９７﹒

９２億元人民幣。深證成份指數報９９２０點，跌２２９點或跌２﹒２６％，成交２５８３﹒３

２億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）下跌２﹒０２％，報２１３﹒６元；騰訊軟０﹒８３％

，報３５６﹒６元；建行（００９３９）走低２﹒１３％，報５﹒９８元；中移動（００９４１

）跌２﹒１％，報５３﹒６５元；友邦（０１２９９）挫３﹒７７％，報６２﹒５元；平保（０

２３１８）亦挫３﹒７４％，報７０﹒８５元。

另外，創科實業急跌１０﹒４５％，報４３﹒７元，為半日表現最差藍籌。



＊煤氣改二十送一後續跌，創２年新低＊



自煤氣（００００３）公布業績，連續十年的「１０送１」紅股斷纜，改作「２０送１」後

，遭多間大行唱淡，本日繼續插７﹒９５％，報１２﹒２８元，盤中低見１２﹒３元創２年低。

其他公用股亦走低，中電（００００２）挫５﹒２３％，報６６﹒１元；電能實業（０００

０６）下跌５﹒５８％，報４２﹒３元；港燈（０２６３８）走低４﹒３％，報７﹒１３元；長

江基建（０１０３８）跌５﹒１８％，報３６﹒６元。

本港新冠肺炎確診人數近日激增，中銀香港（０２３８８）公布今日起，將暫停另外１６家

分行的服務，直至另行通知，半日挫５﹒０９％，報２０﹒５元。

而本地其他銀行亦在全球持續低息環境下受壓，匯控（００００５）挫５﹒７４％，報４４

﹒３元；恆生（０００１１）走低５﹒４７％，報１２６﹒２元；東亞（０００２３）急跌６％

，報１５﹒３４元；渣打（０２８８８）插７﹒９２％，報３９﹒５５元。

據中國工業汽車協會統計，今年首兩個月，內地汽車企業出口按年下跌近兩成，汽車股全線

下跌。吉利汽車（００１７５）大跌６﹒２％，報１０﹒２８元；東風集團（００４８９）跌４

﹒０７％，報４﹒４８元；華晨中國（０１１１４）插水８﹒５５％，報５﹒０３元；比亞迪（

０１２１１）下挫７﹒３２％，報３４﹒２元；北京汽車（０１９５８）走低３﹒９９％，報２

﹒６５元。



＊國際油價連跌四周，三桶油大跌＊



受疫情及價格戰影響，國際油價已連跌四周，美國原油價格更逼近２０美元╱美桶，三桶油

繼續大跌。中海油（００８８３）跌３﹒７９％，報６﹒８６元；中石油（００８５７）下挫５

﹒３３％，報２﹒３１元；中石化（００３８６）跟跌３﹒４３％，報３﹒３８元；昆侖能源（

００１３５）下滑２﹒２５％，報３﹒４８元；中海油服（０２８８３）插７﹒６９％，報５﹒

４元。

各國陸續鎖國抗疫，航空股繼續挨沽。南方航空（０１０５５）急挫５﹒６８％，報２﹒９

９元；中國國航（００７５３）插水８﹒２１％，報４﹒９２元；東方航空（００６７０）下跌

４﹒４６％，報２﹒５７元；國泰航空（００２９３）走低３﹒２２％，報７﹒８１元。

華府刺激經濟措施或難獲國會通過，金價在亞洲交易時段觸及１５００美元後回落，黃金股

下挫。其中，紫金（０２８９９）去年多賺近５％，仍隨市下跌４﹒１４％，報２﹒５５元；招

金礦業（０１８１８）大跌７﹒２７％，報７﹒０２元；中國黃金國際（０２０９９）挫６％，

報３﹒７６元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）走低１﹒１８％，報１０９０元；山東黃金（

０１７８７）跌２﹒１７％，報１６﹒２元。



＊羅尚沛：恆大穿１０元具吸引力，短線博反彈勿長揸＊



新型肺炎繼續於歐美迅速擴散，最新資料顯示，美國紐約洲確診病例宗數上升至逾１﹒５萬

宗，累計死亡人數增至１１５宗。中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛向《經濟通通訊社》表

示，港股主要受外圍因素影響，市場正觀望歐洲和美國疫情發展，他認為港股未見底，但料短期

有反彈空間，暫時在２１５００點見支持，阻力位於２２５００點至２３０００點。

恆大（０３３３３）今早發盈警，料去年純利大跌５０％，主要受累售價較低的清尾銷售樓

宇在去年交樓結轉，引致交樓單價下降。羅尚沛指出，恆大是一間高負債的公司，市場主要對其

會否出現債務違約感憂慮，但認為現價跌穿１０元已具吸引力，短線博反彈或至１０﹒５元附近

水平。（ｎｓ、ｆｚ）

