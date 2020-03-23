【企業盈警】恒大健康（００７０８）料去年虧損擴至４９億元人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》恆大健康（００７０８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損約４９億元（人民幣．下同），而２０１８年度則錄得虧損約１４﹒２８億元。

該集團指，虧損擴大主因拓展的新能源汽車業務處投入階段，購買固定資產及設備、研發相

關費用及利息支出增加。該集團控股公司、新能源汽車業務在去年度分別虧損２０億及３２億元

，而健康管理業務則錄得溢利約３億元。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

