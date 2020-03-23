《經濟通通訊社２３日專訊》恆大健康（００７０８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約４９億元（人民幣．下同），而２０１８年度則錄得虧損約１４﹒２８億元。
該集團指，虧損擴大主因拓展的新能源汽車業務處投入階段，購買固定資產及設備、研發相
關費用及利息支出增加。該集團控股公司、新能源汽車業務在去年度分別虧損２０億及３２億元
，而健康管理業務則錄得溢利約３億元。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
23/03/2020 08:17
【企業盈警】恒大健康（００７０８）料去年虧損擴至４９億元人幣
《經濟通通訊社２３日專訊》恆大健康（００７０８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約４９億元（人民幣．下同），而２０１８年度則錄得虧損約１４﹒２８億元。
該集團指，虧損擴大主因拓展的新能源汽車業務處投入階段，購買固定資產及設備、研發相
關費用及利息支出增加。該集團控股公司、新能源汽車業務在去年度分別虧損２０億及３２億元
，而健康管理業務則錄得溢利約３億元。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
|生財有道20/03/2020
利豐獲大股東1.5倍溢價提私有化 涉資逾72億
|生財有道20/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
|生財有道20/03/2020
港股升逾千點收22805 中移動漲14%
|生財有道20/03/2020
【長和績後】李澤鉅：長和見慣風浪 惟大行憂疫情影響紛降目標價
|生財有道20/03/2020
【股王績後】騰訊業績符預期 大行指具防禦力高盛看488元
|香港政情20/03/2020
【新冠肺炎】陳肇始：不排除禁止非香港居民入境 或擴大監測範圍
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰