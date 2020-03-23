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23/03/2020 18:05

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近１０３億人幣，買騰訊建行沽中芯小米

　　《經濟通通訊社２３日專訊》全球新冠肺炎疫情進一步升級，再加上美國刺激方案在國會遇
阻力，美股上周五（２０日）下挫，道指跌９１３點，美股期指今早亦急瀉觸及跌停。港股今早
裂口低開１１４５點，再次失守２２０００點水平，已為全日低位所在。港股跌勢曾收歛，恆指
跌幅曾縮至７４０點，見２２０６４點全日高，恆指中午挫８５５點。午後復跌千點，尾段一度
逼近上午低位，恆指最終收報２１６９６，跌１１０８點或４﹒９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０２﹒８億元人民幣，增加４７﹒５％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、滙豐控股（００００５）；淨
賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１３７５﹒４９億元減少１９﹒７％。其中港股通成交２７７﹒４億元，佔總成交
２０﹒２％。
　
＊北水落力掃騰訊，流入近２１億＊

　　港股本日再挫千點，重磅股受壓回調，股王騰訊下跌３﹒２３％，報３４８元；但仍獲北水
熱情掃貨，淨流入２０﹒９９億元。建行跌２﹒６２％，報５﹒９５元；匯控跌５﹒９６％，報
４４﹒２元；北水分別流入　１７﹒１８億元及６﹒３３億元。
　　中芯國際遭北水拋棄，淨流出金額２﹒３１億元；下跌６﹒４１％，報１１﹒３８元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２１﹒００
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　１７﹒１８
　　滙豐控股　　　　（００００５）　　　　　　６﹒３３
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　５﹒７２
　　中國人壽　　　　（０２６２８）　　　　　　３﹒２８

　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－０﹒２３
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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