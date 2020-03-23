【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近１０３億人幣，買騰訊建行沽中芯小米

《經濟通通訊社２３日專訊》全球新冠肺炎疫情進一步升級，再加上美國刺激方案在國會遇

阻力，美股上周五（２０日）下挫，道指跌９１３點，美股期指今早亦急瀉觸及跌停。港股今早

裂口低開１１４５點，再次失守２２０００點水平，已為全日低位所在。港股跌勢曾收歛，恆指

跌幅曾縮至７４０點，見２２０６４點全日高，恆指中午挫８５５點。午後復跌千點，尾段一度

逼近上午低位，恆指最終收報２１６９６，跌１１０８點或４﹒９％。

按額度計算，北水全日淨流入１０２﹒８億元人民幣，增加４７﹒５％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、滙豐控股（００００５）；淨

賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１３７５﹒４９億元減少１９﹒７％。其中港股通成交２７７﹒４億元，佔總成交

２０﹒２％。



＊北水落力掃騰訊，流入近２１億＊



港股本日再挫千點，重磅股受壓回調，股王騰訊下跌３﹒２３％，報３４８元；但仍獲北水

熱情掃貨，淨流入２０﹒９９億元。建行跌２﹒６２％，報５﹒９５元；匯控跌５﹒９６％，報

４４﹒２元；北水分別流入 １７﹒１８億元及６﹒３３億元。

中芯國際遭北水拋棄，淨流出金額２﹒３１億元；下跌６﹒４１％，報１１﹒３８元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ２１﹒００

建設銀行 （００９３９） １７﹒１８

滙豐控股 （００００５） ６﹒３３

工商銀行 （０１３９８） ５﹒７２

中國人壽 （０２６２８） ３﹒２８



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －０﹒２３

小米集團 （０１８１０） －０﹒２０

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（ｃａ）

