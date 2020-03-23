【新冠肺炎】信義能源（３８６８）：已做好防疫措施，無復工問題

信義光能（００９６８）去年５月分拆光伏發電場營運及服務商信義能源（０３８６８）上

市，其行政總裁兼執行董事董貺漄表示，公司業務為基礎發電，屬光伏行業的下游，新冠肺炎疫

情期間已做好防控措施，２４小時運作，故不存在停工及復工問題。

集團計劃今年將從獨立第三方收購不少於１７０兆瓦的光伏電站項目，其中湖北省光伏電站

平價上網項目佔１５０兆瓦。董貺漄稱，公司收購步伐不會受到疫情拖累，擬從信義光能收購廣

東光伏電站項目，但若考慮疫情因素，冀未來能夠維持２０％的規模容量增長。

《香港經濟日報》

